El exjugador de la NFL Sammis Reyes y la cantante Emilia Dides compartieron hace algunas semanas un emotivo video en donde revelaron que estaban esperando su primer hijo. En ese contexto, el deportista conversó con un medio nacional y se refirió a la feliz etapa que están viviendo como pareja.

En conversación con AS, Reyes reveló cómo inició su relación con la ex representante de Chile en el Miss Universo. “Te seré honesto. Ella me mandó un mensaje por Instagram, presentándose y yo le respondí de vuelta, la invité a cenar y la verdad es que a las cinco horas ya estábamos pololeando”.

La historia de amor de Emilia y Sammis

Añadiendo que fue amor a primera vista. “Ella es una persona que admiro, estoy orgulloso de estar con ella. Yo no creía en el amor a primera vista hasta que conocí a la Emilia, ella cambió mi perspectiva y me mostró un amor verdadero, sincero y real”.

Sobre el embarazo de Emilia, Sammis comentó que estaban juntos cuando se hizo el test. “Cuando vimos el resultado, nos abrazamos. A mí se me cayó una lágrima, tal vez yo me veo muy fuerte por fuera, pero por dentro soy ‘blandito’ (sonríe), me llegó a la fibra. Es un momento que me llegó para toda la vida”.

Asimismo, revela que su día a día no ha cambiado mucho tras el anuncio. “Ha sido un proceso de adaptación, yo creo que físicamente más para ella que para mí”.

“Las mujeres que han estado embarazadas entienden el primer trimestre, lo que significan los cambios hormonales, y hoy puedo decir que admiro mucho a la mujer. Son fuertes, tienen que pasar por cosas que el hombre nunca va a vivir”, explicó

