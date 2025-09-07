Hace algunos días, el histórico portero de la selección chilena, Claudio Bravo, dejó su opinión en una columna sobre Sammis Reyes levantando una inesperada polémica. Tras esto, fue el mismo exjugador de la NFL quien se refirió a la crítica que el ex capitán de la Roja lanzó sobre él.

En una columna de Instagram titulada: “Meta-análisis: ¿Por qué nadie toma en serio a Sammis Reyes?”, el Campeón de América escribió: “Tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación”.

Agregando que el “Esfuerzo está en personas que pasan frío, que no descansan, que no tienen cómo movilizarse para ir a sus trabajos, que no ven a sus hijos en todo el día para poder llevarles el sustento al hogar, personas o familias que viven con un sueldo mínimo, etc.”, escribió.

La respuesta de Sammis Reyes

En conversación con LUN, el deportista respondió a las críticas y señaló: “Yo llegué a jugar fútbol americano en Estados Unidos. Me siento muy orgulloso de haber representado a todo un país en la NFL y de no haberme fallado a mí, di lo mejor que tenía dentro de mí, estanque y me puedo morir tranquilo”.

ver también “Sensacional”: Claudio Bravo le pasa la antorcha a Vigouroux tras debut oficial en la selección chilena

Agregando sobre Claudio que “No sé si él habrá sido sacado de contexto o realmente cuáles eran sus intenciones, pero yo creo que es difícil medir cosas. Por ejemplo, en el fútbol, en Chile, hay muchos equipos, si te va mal en uno, te cambias a otro”.

Sammis Reyes fue el primer chileno en llegar a la NFL/Getty Images.

Publicidad

Publicidad

“En la NFL es un monopolio, solo hay 32 equipos y en cada equipo hay dos o tres jugadores de mi posición. Esos son todos los espacios que existen en el mundo. Y no cualquiera llega ahí”.

Reyes también agregó: “Claudio, para mí, siempre va a ser un ídolo, una persona que yo admiro, un ejemplo de superación para todos los chilenos, y sin importar lo que diga de mí”.

“Yo lo único que le digo a él es que es un grande, que es un referente y que es una persona que marcó el camino para muchos deportistas y niños y niñas de Chile”, puntualizó.

Publicidad

Publicidad

Claudio Bravo y la Roja en la Copa Centenario/Photosports

Los dichos de Claudio Bravo

En la publicación, el exportero del Barcelona señaló que “las personas generalmente siguen y creen a gente que sí se ha ganado ese estatus con logros reales y concretos. Más aún cuando llevan con naturalidad y sin aspavientos”.

Agregando que “Y el mensaje del esfuerzo en el deportista no es real, cualquier persona que haga actividad física de por sí ya está haciendo un esfuerzo. Va de la mano de forma natural”.

Publicidad

Publicidad

El ex capitán puntualizó que el “esfuerzo real está en las calles, en las cosas cotidianas. En la alta competencia deportiva el esfuerzo es algo natural muy fácil de llevar”.