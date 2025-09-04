Es tendencia:
Claudio Bravo se pronuncia por el fin de la Generación Dorada: “Es momento de un aire nuevo”

Claudio Bravo opinó sobre el nuevo proceso de la Roja, que por fin se despidió de la Generación Dorada. Esto dijo el excapitán de Chile.

Por Javiera García L.

La Roja comienza un nuevo proceso. Pese a que no hay oportunidad alguna de clasificar al Mundial, los hinchas mirarán con mucha atención el cierre de las Eliminatorias frente a Brasil y Uruguay, porque una renovada selección chilena saldrá a la cancha.

Nicolás Córdova borró a la Generación Dorada y a los jugadores que no considera como futuro de la selección. “Sería irresponsable poner a quienes no estarán en el futuro, porque el futuro es hoy. No podemos pensar en el 2030 viviendo de lo que hicimos hace 10 años”, razonó el DT.

Claudio Bravo, el capitán de Chile hasta su retiro en 2024, habló con La Tercera y se pronunció sobre el nuevo proceso. “Le deseo lo mejor posible a Nico. Lo conozco, sé la capacidad que tiene“, partió diciendo el exportero.

Ahora viene gente joven, es momento de que aparezcan nuevos jugadores, un aire nuevo. Lo futbolístico no ha sido positivo y espero que de ahora en adelante tengamos otro rostro. Uno salió de la dinámica del fútbol un poco por esto también, motivando a que el resto siga“, comentó.

Claudio Bravo le deja un mensaje al futuro de la Roja

“Creo que nosotros también dejamos un granito de arena respecto a cómo llevar las cosas dentro de una selección, cómo se puede reflejar en resultados y en saber hacer las cosas“, reflexionó Claudio Bravo.

Eso es lo que tiene que aprender toda esta gente nueva, que las oportunidades están y, cuando se dan, si me toca estar 10 o 15 años en una Selección, es la manera de que Chile vuelva competir“, concluyó el bicampeón de América.

