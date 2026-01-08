Retomar estudios sin dejar de trabajar: Programas de continuidad para personas con experiencia laboral

Para muchas personas adultas, retomar estudios superiores no responde a una decisión vocacional, sino a una necesidad concreta de proyección laboral y estabilidad económica. En ese escenario, los programas de continuidad de estudios online se han consolidado como una alternativa real para quienes buscan avanzar profesionalmente sin dejar de trabajar.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), en Chile contar con un título de educación superior se traduce en ingresos significativamente más altos, con una prima salarial que supera el 100% frente a quienes solo poseen educación media.

¿Qué es la continuidad de estudios online?

Los programas de continuidad están diseñados para personas que ya cuentan con estudios técnicos o experiencia laboral reconocida en un área específica. Este modelo permite avanzar desde una base ya adquirida, evitando duplicar aprendizajes y facilitando una progresión académica más eficiente.



Por ello, la modalidad online resulta clave en este proceso. Estudiar a distancia permite compatibilizar trabajo, familia y estudios, accediendo a contenidos asincrónicos, evaluaciones con plazos flexibles pensados para adultos que trabajan.

En este contexto, el Instituto Profesional Iplacex ha desarrollado una oferta académica orientada a la continuidad de estudios, alineada con las exigencias actuales del mercado laboral y las necesidades reales de estudiantes con experiencia.

Carreras con continuidad ideales para personas con experiencia previa

Optar por un programa de continuidad no solo permite obtener un título profesional, sino también acortar significativamente los tiempos de estudio y mejorar las proyecciones de ingreso en comparación con mantener únicamente un título técnico.

Publicidad

Publicidad

En muchos casos, quienes continúan estudios pueden reducir hasta un 70% en tiempo y costo de la carrera, reconociendo experiencias previas, convalidando o articulando un título afín. Este modelo resulta especialmente atractivo para adultos con experiencia laboral que buscan avanzar sin partir desde cero.

Algunas de estas carreras en las que puedes reducir el tiempo de estudios son:

Ingeniería en Administración de Empresas

La continuidad hacia Ingeniería en Administración de Empresas permite, quienes ya cuentan con un título de Técnico en Administración de Empresas o experiencia laboral, avanzar hacia un grado profesional sin partir desde cero.

Por lo que los estudiantes, a través del Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAPS) de Iplacex, podrán:

Publicidad

Publicidad

Convalidar asignaturas asociadas a su formación técnica y trayectoria laboral.

Reducir el tiempo y costo de la carrera hasta en un 70%.

Además, al profesionalizar la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas, su empleabilidad al primer año de egreso alcanza hasta el 90%, mientras que el sueldo promedio al cuarto año de titulación es de hasta $1.8 millones, según los datos publicados en MiFuturo.cl.

Publicidad

Publicidad

Ingeniería en Recursos Humanos

En el caso de los estudiantes de Ingeniería en Recursos Humanos podrán profundizar habilidades que permiten obtener mayores responsabilidades como coordinación, jefatura o liderazgo de equipos.

Al igual que la anterior carrera, Iplacex permite que muchos estudiantes utilicen su propia experiencia laboral o su título, lo que se traduce en:

Articular tu título de Técnico en Recursos Humanos.

Publicidad

Publicidad

Reconocer tu experiencia laboral.

Reducir el tiempo y costo de la carrera hasta en un 70%.

Así, la continuidad de estudios no solo fortalece el perfil profesional, sino que también valida la experiencia adquirida transformándola en mejores oportunidades laborales y salariales. En Chile, la carrera alcanza una empleabilidad al primer año del 95% y el sueldo promedio al cuarto año puede llegar hasta $1.6 millones.

Publicidad

Publicidad

Ingeniería en Prevención de Riesgos

Finalmente, la continuidad hacia Ingeniería en Prevención de Riesgos es especialmente valorada por técnicos que ya se desempeñan en terreno y que requieren ampliar su campo de acción.

En Iplacex, la carrera también cuenta con RAPS, lo que permite:

Reconocer la experiencia laboral previa o título Técnico en Prevención de Riesgos.

Reducir duración y costo hasta el 70% del total de la carrera.

Facilitar que los estudiantes continúen trabajando mientras avanzan hacia el título profesional.

Además, gracias a esta continuidad, estarás en una carrera que presenta una empleabilidad al primer año sobre un 95%, mientras que el sueldo promedio al cuarto año llega hasta $1.9 millones, reflejando la importancia en el cumplimiento normativo y la gestión de seguridad laboral.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo puedo matricularme en un programa de continuidad de estudios?

Iplacex ha desarrollado programas de continuidad de estudios online que permiten avanzar de forma progresiva, reconociendo aprendizajes previos y facilitando la compatibilidad con la vida laboral y familiar.

Para iniciar tu proceso de matrícula con la institución y poder optar a la continuidad de estudios, debes:

Ingresar a www.iplacex.cl

Haz clic en el botón de “Matrículas abiertas”

Una vez dentro, haz clic en el botón de “Quiero más información”

Completa el formulario y listo, una persona de la institución se contactará contigo para continuar con todo el proceso.

Publicidad