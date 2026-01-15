“Un nuevo chuncho emerge”: Adidas presenta las nuevas camisetas de Universidad de Chile para el 2026

Adidas, marca deportiva líder en el fútbol nacional, da el primer paso hacia la

temporada 2026 con el lanzamiento de la nueva indumentaria local y visitante de la Universidad de Chile, una propuesta que une pasado y presente a través de un diseño que rescata la historia de la institución y la proyecta hacia una nueva etapa.

María Paz Delgado, Sr. Director Brand Activation adidas Chile, valoró este nuevo hito de la marca con el club: “Presentamos con orgullo esta nueva colección de camisetas que transmiten la identidad y tradición de la Universidad de Chile, a través del orgullo y símbolos eternos para sus hinchas. Vemos con entusiasmo el poder conectar con los aficionados del club a través de estos dos nuevos diseños, que tienen como principal objetivo representar la gran historia de Universidad de Chile, club con el que ya cumplimos 25 años de alianza ininterrumpida. Comenzamos también a palpitar el próximo centenario del club, con el cual esperamos continuar juntos escribiendo historia y cambiando la vida de las personas a través del deporte”.

Cabe señalar que este lanzamiento representa un hito relevante en la relación de la marca con el club, ya que de manera exclusiva se revelaron las camisetas local y visitante al mismo tiempo.

La consigna de las nuevas camisetas

El modelo local sigue manteniendo el tradicional color azul como su principal característica, pero lo que más resalta son los relieves rojos que forman el ya reconocido chuncho del club en el frente, lo que da sentido al lema de esta primera pieza: “un nuevo chuncho emerge”.

El nuevo diseño está fuertemente inspirado en la camiseta local utilizada en 1996, cuando el club tuvo una campaña destacada en el plano internacional llegando hasta las semifinales de la Copa Libertadores. Además, fue el año donde figuras como Marcelo Salas y Leonardo Rodríguez agigantaron su leyenda en la institución.

Por otro lado, la versión visitante se inspira en las reconocidas banderas y lienzos que la hinchada universitaria utiliza en gran parte de sus partidos para apoyar de manera incondicional a su club.

También destaca como una gran novedad de la marca a nivel local que ambas camisetas por primera vez serán lanzadas con su versión de manga larga, lo que es sin duda una gran noticia para los hinchas que aguardan por este nuevo formato de camiseta.

Para conocer más de estos productos y su disponibilidad, visita las tiendas oficiales de adidas, su aplicación, adidas.cl/futbol, y los principales puntos de venta del país.