Trionda aterriza en Chile: adidas presenta el balón oficial de la Copa del Mundo 2026

Este viernes 3 de octubre, adidas oficializó en Chile la llegada de Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo 2026. El hito fue celebrado con un show de drones que iluminó la noche santiaguina desde el Cerro San Cristóbal, espectáculo que pudo apreciarse en distintas comunas de la capital. La jornada incluyó un evento exclusivo que reunió a destacadas figuras del deporte y el entretenimiento nacional, entre ellas: Esteban Paredes, Carlos Caszely, Pablo Pesadilla, el actor Jorge López, entre otros. Esta acción se enmarca en la serie de lanzamientos globales que ya tuvieron lugar en Nueva York y Ciudad de México, donde grandes leyendas del fútbol mundial presentaron a Trionda y la hicieron rodar por primera vez.

Jerome Leveque, General Manager de adidas Chile, expresa la importancia que tiene este momento para nuestro país y la región: “Estamos ante un evento único, el cual recuerda que el fútbol es mucho más que un deporte: es una fuerza que transforma vidas. La historia de la Copa del Mundo no puede entenderse sin su protagonista: El balón. Hoy celebramos el inicio de un nuevo capítulo con Trionda, un símbolo de unidad, diversidad y conexión. Porque más que un balón, representa la energía y la pasión, que trascienden fronteras y nos unen a todos, es un mensaje de inspiración y de grandeza, un recordatorio de que el fútbol es universal y eterno. Y esta noche, en Santiago, hemos sido testigos del First Touch de Chile con ella”.

Su presentación en Chile fue a la altura de lo que este balón merece. El espectáculo comenzó con diversos juegos de fútbol freestyle en puntos clave de Providencia, que sirvieron como antesala al gran show de drones, donde las personas se reunieron para observar el cielo y conocer de cerca a Trionda, la protagonista del Mundial, a través de una proyección que mostró el detalle del diseño y colores de la misma.

El nombre y diseño del nuevo símbolo del fútbol mundial se inspira en las tres sedes que albergarán esta gran fiesta deportiva: Estados Unidos, México y Canadá. Sus colores —azul, verde y rojo— representan a cada una de estas naciones. Otro de los conceptos centrales es la “onda” del fútbol, que recorre el planeta con epicentro en Norteamérica, escenario de la esperada Copa del Mundo. Con su incorporación “adidas Connected Ball”, el balón presenta un avance tecnológico a otro nivel, incorporando un chip que entrega datos al instante al asistente de vídeo (VAR), siendo una de sus principales novedades.

De esta manera, adidas sigue demostrando su posición dominante en la competición más importante del mundo del fútbol, siendo la quinceava ocasión en que la marca alemana confecciona el balón oficial de la Copa del Mundo. Además, de auspiciar a varias de las mejores selecciones del mundo: Argentina, España, Colombia y Bélgica son algunos de los equipos que forman parte de esta gran familia.

Para conocer de primera mano a Trionda, adidas dispondrá de diversas actividades en Cenco Costanera durante el sábado 4 y el domingo 5 de octubre, donde habrá concursos y sorpresas para todos los visitantes y los miembros de adiClub. Puedes encontrar este producto en las tiendas oficiales de adidas, en su aplicación, en adidas.cl, y en los principales puntos de venta del país.