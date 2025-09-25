Fuerza y estilo: adidas presenta el nuevo conjunto Optime que será tendencia esta temporada

Esta nueva versión del conjunto Optime en tonalidades lilas, está diseñado para brindar todo el soporte que las mujeres necesitan durante los entrenamientos de pierna, de modo que solo deban preocuparse de su rutina y recuperación.

Con una estética athleisure y pensados para entregar comodidad durante todo el día, Optime destaca tanto dentro como fuera del gimnasio al fusionar alto rendimiento y estilo. La paleta en tendencia de tonos pastel aporta un look audaz, mientras que las últimas tecnologías de adidas y sus materiales de vanguardia garantizan soporte, confianza y cobertura en cada sentadilla, salto, zancada, press… e incluso en momentos cotidianos como una salida por café o un brunch de recuperación.

Características clave de Optime:

Cobertura squat-proof: confeccionados con material Adimove 2.0 y tecnología Lycra Sport®, que se mantiene opaco bajo presión y ofrece elasticidad en 4 direcciones para mayor libertad de movimiento en los ejercicios de tren inferior.

Tecnología climacool que absorbe el sudor: materiales absorbentes que ayudan a las atletas a mantenerse frescas mientras entrenan.

Sensación de "segunda piel": la exclusiva confección textil de adidas mantiene la forma y aporta un efecto estilizado y definido durante y después del entrenamiento.

Cintura alta: brinda una sensación de ajuste seguro, adaptándose a la silueta de cada mujer para mayor comodidad y libertad de movimiento.

Funcionalidad, estilo y practicidad: con un llamativo diseño de tres franjas que contrasta con el color pastel, los leggings incluyen además un bolsillo lateral estratégicamente ubicado para guardar lo esencial antes y después de cada serie.

Este nuevo conjunto Optime en lila llega para demostrar que el rendimiento y la moda pueden ir de la mano, acompañando cada movimiento en la rutina de entrenamiento y también en los momentos de pausa. Lo puedes encontrar en https://www.adidas.cl/ropa-training.