La dolorosa derrota contra Mallorca dejó muy complicado al Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga. El equipo donde militan Gabriel Suazo y Alexis Sánchez quedó a solo dos puntos del descenso.

El defensor fue titular en la caída por 4-1 de los blanquirrojos. El Niño Maravilla, en tanto, ingresó en la segunda parte para hacer su regreso a las canchas después de una lesión. No fue suficiente.

Los hinchas se cansaron. Por eso, en el regreso del equipo a Sevilla, un grupo de aficionados esperó en el aeropuerto y propinó insultos a los jugadores. No importó que la llegada fuera en plena madrugada. “Nos van a llevar a Segunda, cabrones”, fue parte de lo que se escuchó.

“La plantilla, cariacontecida, enfilaba hacia el autobús de camino a la ciudad deportiva del Sevilla antes de que cada uno volviese a su casa. Todo eran cabezas hacia abajo y gestos de tristeza o enfado por la goleada recibida pocas horas antes. Aunque, eso sí, los insultos no fueron solamente para la plantilla“, relataron en El Desmarque.

Con la derrota, Sevilla quedó 15° en la tabla de posiciones de La Liga. El tema es que tiene solo dos puntos más que Rayo Vallecano, ubicado en el puesto 18°, uno de los tres equipos que estaría descendiendo en estos momentos.

No hay más margen para el equipo de los chilenos. En su próximo desafío, el elenco blanquirrojo enfrentará a Girona este sábado 7 de febrero a las 14:30 horas chilenas.