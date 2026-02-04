La antesala del duelo entre Huachipato y Universidad de Chile, válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, se ha llenado de dudas en las últimas horas y mantiene en vilo su realización.

El choque entre Acereros y Azules no recibió la autorización de la Delegación Presidencial, luego de un informe clave de Conaf que desaconsejó llevar adelante el evento por los incendios forestales que golpean con fuerza a la Región del Biobío.

A esto se suma el antecedente de los serios incidentes protagonizados por barristas de la U en el partido anterior ante Audax Italiano, factor que terminó por complicar aún más el panorama.

¿Cuándo juega Huachipato vs. U. de Chile?

El duelo entre Huachipato y Universidad de Chile está pactado para este domingo 8 de febrero, desde las 12:00 hrs. en el Estadio Huachipato, por la Fecha 1 del Campeonato Nacional.

En este escenario, comenzaron a circular versiones sobre un posible cambio de estadio, considerando que Huachipato tiene más de un recinto inscrito para ejercer su localía. Sin embargo, con el correr de las horas, todas las alternativas fueron quedando descartadas.

El Ester Roa quedó fuera por el estado de catástrofe en Concepción; el Nelson Oyarzún no es opción por un partido ya programado de Ñublense, y Santa Laura tampoco está habilitado. De esta forma el duelo entre Acereros y la U sigue en el aire, a la espera de una decisión oficial que defina si se juega o se reprograma.

