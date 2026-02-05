Un importante operativo policial se llevó a cabo durante las últimas horas en la cuarta región y encendió las alertas en el actual campeón del fútbol chileno. Esto, luego de que Carabineros lograra desbaratar un punto de venta clandestino de camisetas falsificadas de Coquimbo Unido.

De acuerdo con medios locales, el procedimiento concluyó con la incautación de la mercadería, la detención de un individuo y la entrega de todos los antecedentes al Ministerio Público.

El operativo fue encabezado por personal especializado del OS9 de Carabineros Coquimbo, quienes tras un exhaustivo trabajo de investigación lograron concretar la detención en flagrancia por infracción a la Ley N°19.039 de Propiedad Intelectual.

De acuerdo a los medios locales, la acción policial se desarrolló luego de constatarse la existencia de denuncias previas presentadas tanto por el representante legal de Coquimbo Unido como por la propia marca afectada.

El encargado del local fue identificado con las iniciales M.N.E.A., chileno, de 31 años, quien comercializaba indumentaria deportiva falsificada en una feria estival del sector Peñuelas, ubicada en el borde costero de la comuna puerto.

Según informó Carabineros, la mercadería decomisada está avaluada en cerca de siete millones de pesos, cifra que da cuenta del volumen y el alto monto que alcanza este tipo de comercio ilegal en la zona.

“La labor investigativa desarrollada por nuestros carabineros especializados del OS9 permitió identificar un punto de venta informal de camisetas de Coquimbo Unido, además de otras indumentarias correspondientes al actual campeón del fútbol nacional”, explicó la teniente Loring Soto, jefa de la Tenencia Peñuelas.

Finalmente, desde la institución policial detallaron que esta corresponde a la tercera causa presentada por Coquimbo Unido en contra del mismo sujeto, reforzando el compromiso del club aurinegro y de las autoridades por combatir la venta de productos falsificados.

