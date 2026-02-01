Como si el no haber conseguido el único objetivo que tenía en 2025 no fuera suficiente, Fernando Ortiz ahora sumó más problemas en Colo Colo. El Tano no ha logrado encontrarle la vuelta al Cacique y sigue sin saber de triunfos en el inicio del 2026.

Además de los empates y derrotas en los amistosos de pretemporada, el técnico ahora le suma su primera caída oficial del año. Lo ocurrido ante Deportes Limache agotó la paciencia de los hinchas, lo que lo tiene jugándose el puesto durante febrero, justo antes del Superclásico.

El Cacique tendrá un mes con tres importantes duelos antes de enfrentar a la U de Chile. El club tendrá que definir si l mantienen si las cosas andan mal o si logra revertir su mal arranque para así seguir firme en su puesto.

Fernando Ortiz y un calendario de terror antes del Superclásico

El proceso de Fernando Ortiz al mando de Colo Colo va de mal en peor. Si bien el Tano ha limpiado el camarín, los resultados siguen sin llegar y los hinchas ya piden su cabeza, lo que tiene a la dirigencia tomando decisiones luego de la derrota por 3 a 1 ante Deportes Limache.

Fernando Ortiz se jugará su continuidad en Colo Colo durante febrero. Foto: Photosport.

Sin competencia internacional, el técnico tendrá un febrero clave para saber si seguirá o no a bordo del barco. El primer desafío será el próximo sábado 7 de febrero cuando reciban a Everton desde las 20:30 horas en un duelo que promete ser una caldera. Si hay otra caída, el DT perderá el crédito y deberá jugarse el puesto de cara al Superclásico el 1 de marzo.

Tras los Ruleteros, Colo Colo se mantendrá otra vez como local ante uno de los clubes que todavía no debuta en el torneo. El domingo 14 de febrero, Día de los Enamorados, el Cacique recibirá a las 20:30 hroas a Unión La Calera tratando de reencantar a su hinchada.

Tras ello vendrá el último de los partidos que le espera al Eterno Campeón en febrero. Será el próximo día 21 que, desde las 18:00 horas, visitarán a un O’Higgins que estará preparándose con todo para su participación en Copa Libertadores.

El técnico está obligado a ganar estos tres partidos si no quiere llegar con muchos problemas al Superclásico ante la U el 1 de marzo. Su idea es mejorar lo antes posible, pero si no es así, su rol al mando del club puede terminar mucho antes de lo esperado.

Fernando Ortiz ruega para que las cosas se arreglen y Colo Colo pueda empezar a ganar. El Cacique no tiene tiempo que perder en un año donde sólo jugará torneos locales, donde está llamado a ganarlos todos.

¿Cuáles son los números de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Luego de lo ocurrido con Deportes Limache, Fernando Ortiz llegó a los 10 partidos oficiales dirigidos en Colo Colo. En ellos ha conseguido 4 triunfos, 1 empates y 5 derrotas, con 15 goles a favor y 16 en contra.