Un arranque de temporada oficial para el olvido tuvo Colo Colo, que en la fecha inicial de la Liga de Primera fue sobrepasado por Deportes Limache en Valparaíso.

Los albos cayeron por un claro 3-1 ante su nueva Bestia Negra y no pueden enmendar el rumbo tras un penoso 2025, sumando tres derrotas en línea en partidos por los puntos.

La situación actual del Cacique tiene muy cuestionado al entrenador Fernando Ortiz, a quien le queda muy poco en la cuenta de ahorro y si su equipo no mejora puede ser despedido antes de lo pensado.

ver también Barticciotto revienta a Fernando Ortiz y a los jugadores de Colo Colo: “Se están perjudicando…”

Colo Colo piensa en un DT de la casa para reemplazar a Fernando Ortiz

La situación del Tano Ortiz está muy compleja en Colo Colo. Ya no cumplió con el objetivo de clasificar al cuadro albo a competencias internacionales para 2026 y su mal arranque ante Limache genera dudas y comentarios al interior de Blanco y Negro.

Si los malos resultados se suceden, ByN tendrá que pagar los cerca de 200 mil dólares de indemnización para el entrenador argentino y rescindir su contrato. Si ello ocurre, ya hay un candidato fuerte como interino.

En 2025 se buscó que el entrenador sustituto de Jorge Almirón fuera Héctor Tapia, quien se negó y terminó asumiendo la dupla de Hugo González con Luis Pérez. Ahora en la concesionaria manejan otro nombre como estratega provisorio.

Publicidad

Publicidad

Braulio Leal dirige al equipo de proyección de Colo Colo. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Se trata del ex jugador de Colo Colo y entrenador de la proyección, Braulio Leal, quien es apuntado para tomar las riendas del primer equipo adulto en el caso que toman la decisión de echar a Ortiz, según datos que maneja RedGol.

El ex volante convence porque está identificado con los albos y tiene experiencia en Primera, puesto que estuvo a cargo de Magallanes. Además, la idea de Héctor Tapia no cierra del todo, por lo que ocurrió en 2025 y al tener a otro estratega con pasado brillante en el club, lo dejarían seguir con su trabajo a cargo de todas las series menores.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, Fernando Ortiz sigue siendo el entrenador de Colo Colo y prepara el partido de este sábado ante Everton, pero ya hay un fuerte candidato a reemplazarlo si sale del cargo anticipadamente.

ver también Piden la salida de Fernando Ortiz y ya ven a Gustavo Álvarez en Colo Colo: “Es una buena…”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera