Colo Colo vive un opaco presente, con un año para el centenario que quedará para el recuerdo, aunque de mala manera. En este contexto, se supo del regreso al club de un histórico.

Los Albos no han podido cumplir ninguno de los objetivos planteados a comienzos de año: avanzar en Copa Libertadores y ganar el título nacional. De hecho, están muy complicados para buscar la clasificación a la Copa Sudamericana.

El regreso de un campeón con Colo Colo

El mal momento del primer equipo en Colo Colo pone en tela de juicio el trabajo que se está haciendo en el club, sobre todo en el último tiempo que han sufrido para completar los minutos juveniles en la Liga de Primera. Por esta razón, habrá un movimiento importante en inferiores.

Resulta que hace algunos meses se había conocido la salida de Eduardo Rubio del equipo de proyección. El ex delantero ganó varios títulos en Macul, pero decidió dar un paso al costado para buscar nuevos desafíos profesionales como DT.

Hasta ahora, no se sabía quién sería el reemplazante del Pajarito en el Estadio Monumental, pero finalmente salió humo blanco en Colo Colo. De acuerdo a lo informado por Radio ADN, será Braulio Leal el nuevo entrenador del equipo de proyección.

Leal es un hombre de casa. Se formó en Macul y debutó en 2000, siendo parte del histórico título de la quiebra en 2002. Tras ganar el Apertura 2006, se fue del club y tuvo una exitosa carrera en equipos como Audax Italiano, Unión Española y O’Higgins, incluso jugando en La Roja.

Braulio Leal con la camiseta de O’Higgins enfrentando a Colo Colo en 2015. Imagen: Photosport

Tras su retiro, Braulio Leal fue ayudante técnico de Ronald Fuentes en Magallanes y también dirigió como entrenador principal al Manojito de Claveles con malos resultados. Ahora, se integrará al proyecto formativo de Colo Colo, el cual lidera Héctor Tapia.