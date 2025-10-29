ver también La grave acusación contra Fernando Ortiz que atormenta a Colo Colo

Colo Colo hace rato que cuenta los días para que este 2025 terrible se vaya de una buena vez. Los albos han tenido una temporada lamentable y por lo mismo apuestan todas sus fichas a tomarse varias revanchas el año que viene.

Sin embargo, los albos deben por lo menos sellar una clasificación a la próxima Copa Sudamericana. El no jugar un torneo internacional, será un golpe durísimo para el millonario plantel que se armó a inicios de temporada.

En caso de no lograr ese objetivo, será el momento de tomar algunas decisiones en el Monumental. El comenzar a cerrar algunos ciclos será clave, así como también buscar los caminos para abaratar los costos en la planilla.

Para dar un ejemplo, en el puesto de arquero, el Cacique deberá armar bien su naipe, ya que entre los que ya están y los que deben volver de sus préstamos habrá un total de seis guardametas para iniciar el 2026.

Los seis arqueros que Colo Colo tendrá para el 2026

Sacando cuentas, y considerando que Fernando de Paul y Eduardo Villanueva son los actuales 1 y 2 bajo los tres palos, serán seis los porteros que el Cacique tendrá para el próximo año si sumamos los arqueros que vuelven de sus cesiones.

Hablamos de Brayan Cortés (Peñarol/URU), Julio Fierro (Deportes Copiapó), Martín Ballesteros (Unión Española) y Benjamín Morales, quienes tendrán contrato vigente pensando en la próxima temporada.

Brayan Cortés debe volver a Colo Colo en diciembre, a menos que Peñarol compre su pase. | Foto: Archivo.

De este grupo el que más preocupación genera es Cortés. El meta de 30 años no ha tenido el mejor de los rendimientos en Uruguay, por lo que sigue siendo una incógnita si es que Peñarol hará efectiva su opción de compra.

Más abajo en la lista está Julio Fierro, de grandísima campaña en la Primera B con Deportes Copiapó y que está cerca de ascender con el cuadro de Atacama. En tanto, Ballesteros no ha podido jugar nada en La Calera, mientras que Morales interrumpió su préstamo en Limache para volver a ser el arquero albo de la proyección.

Varios nombres al que incluso podría agregarse un hipotético fichaje para una competencia real para De Paul en caso que Cortés no siga en el Cacique de manera definitiva. Sea cual sea el escenario, se vienen decisiones claves en el Monumental.