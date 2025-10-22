Julio Fierro ha tenido un 2025 de consolidación en el puesto de arquero. Con 23 años en el cuerpo el formado en Colo Colo logró por fin encontrar continuidad bajo los tres palos de Deportes Copiapó, transformándose en una de las grandes figuras de la Primera B.

El León de Atacama está a pocos puntos de sellar su regreso a la Primera División gracias a una campaña brillante en esta temporada, con el mismísimo Fierro como uno de los grandes pilares del plantel.

Esto ha generado un interesante debate entre los hinchas albos, sobre todo pensando en quien debe ser el guardameta del Cacique el próximo año. Julio Fierro debe volver en diciembre al Monumental tras su préstamo, algo que fue analizado por su propio DT en Copiapó.

La importante advertencia a Julio Fierro sobre volver a Colo Colo

Hablamos de Hernán Caputto, ex arquero y actual DT de Fierro en Deportes Copiapó, quien en charla con ADN Radio afirmó que “los arqueros que se forman en equipo grandes siempre viven esto. A veces no les dan la posibilidad y responsabilidad desde un inicio. Es normal y lógico por las competencias que tienen”.

“Julio salió de Colo Colo y eso es muy valiente de su parte. Los arqueros jóvenes en ocasiones no salen y esperan su oportunidad en su club. Él salió y sumo experiencia en diferentes categorías, tanto en la Segunda División Profesional como en la Primera B”, agregó.

Julio Fierro puede volver a Colo Colo luego de un año siendo figura en Deportes Copiapó. | Foto: Archivo.

En ese sentido, el ex guardameta sostuvo que “hoy está aprovechando su oportunidad. Ya después lo que pueda pasar no se sabe. Hoy es jugador nuestro, sabemos que está préstamo y le entregamos las mayores herramientas para que pueda seguir evolucionado”.

“El futuro no se puede predecir. Lo que sí puedo adelantar es que Julio no tiene techo y de seguro seguirá mejorando. Lo que sí puedo decir con propiedad como conocedor del puesto es que el arquero se hace jugando y teniendo regularidad”, concluyó.

Los números de Julio Fierro en este 2025

Atajando en el arco de Deportes Copiapó el meta ha jugado en 34 partidos, siendo 28 por el torneo de Primera B y cuatro en Copa Chile. Ha recibido 21 goles y en 16 oportunidades ha entregado su portería imbatida.

