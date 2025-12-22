Con 15 años es campeona internacional de gimnasia y pole dance: “Cada disciplina me ayuda a mejorar en la otra”

Con solo 15 años, Isidora Jiménez Maturana desarrolla una carrera poco común en el alto rendimiento juvenil chileno, combinando la gimnasia artística y el pole dance competitivo.

Estudiante del Colegio Mayor Peñalolén, entiende ambas disciplinas como complementarias, te contamos más detalles de su historia y como sigue en el mundo de deporte.

Campeona internacional de Santo Domingo Gymnastics Classic 2025

En gimnasia artística, se coronó campeona internacional del Santo Domingo Gymnastics Classic 2025, logrando el primer lugar en suelo pese a competir con una lesión. “Fue un esfuerzo enorme. Todavía me dolía hacer apoyos, pero que aun así haya salido todo bien y poder ganar fue una felicidad muy grande”.

Este logro se suma a podios previos en el mismo torneo y al título de la Liga Escolar de Gimnasia Artística (LEGA) 2025 con su colegio. Paralelamente, ha construido una destacada trayectoria en el pole dance, disciplina que practica desde los siete años y donde suma tres campeonatos panamericanos, un tercer lugar mundial infantil y múltiples títulos juveniles recientes.

Para Isidora, esta doble formación es una ventaja: “Ambas disciplinas se complementan mucho, cada una me ayuda a mejorar en la otra. La gimnasia, por ejemplo, me ayuda con las acrobacias y la coordinación en el pole”. “Y el pole dance, a su vez, me aporta mucho en la parte coreográfica de la gimnasia”.

Su exigente rutina de entrenamientos se equilibra con los estudios gracias a una estricta organización. “En clases trato de poner mucha atención, porque después no queda tanto tiempo para estudiar. Los fines de semana repaso y me alimento bien, así casi nunca me siento agotada”.

Desde la familia, destacan su constancia y disciplina. “Desde chica ha sido muy perseverante, ordenada y disciplinada. Algo que siempre me ha llamado la atención es que nunca se ha comparado con otras niñas, su competencia es con ella misma”.

