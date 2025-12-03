Tiene 7 años y ya fue campeona internacional de gimnasia artística: “Me gustaría volver a representar a Chile”

A sus siete años, Maite Burboa, gimnasta del Colegio Mayor Peñalolén, logró un destacado triunfo internacional al coronarse campeona de salto en el Santo Domingo Gymnastics Classic, torneo que reunió a más de 700 participantes de 12 países.

“Fui muy feliz. Había mucha gente y estaba muy contenta porque me di cuenta de que todo lo que aprendí con mis profesores funcionó”, recuerda ella. Su gran hito deportivo, además, coincidió con el título local que su colegio obtuvo en la Liga Escolar de Gimnasia Artística 2025, donde fue distinguida con el premio “Promesa Deportiva”.

Maite practica gimnasia desde los tres años y hoy entrena tres veces por semana, destacando por su concentración, madurez y compañerismo. Fuera del deporte, es una niña creativa y sensible que disfruta dibujar, ver series, nadar y practicar saltos ornamentales.

ver también “Vencí mis miedos”: chilena de 16 años fue doble campeona en evento internacional de gimnasia en República Dominicana

Sus padres la describen como valiente, alegre y muy dedicada. El oro internacional marcó profundamente a la familia, generando orgullo y también conciencia de las exigencias del alto rendimiento, aunque la apoyarán en cualquier camino que elija.

Antes de competir, Maite escucha música —especialmente Las Guerreras K-Pop— para concentrarse. Sueña con seguir representando a Chile y competir en países como México o Estados Unidos.

Publicidad