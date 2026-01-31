Este sábado 31 de enero vuelven los grandes eventos a UFC. A menos de una semana del intenso UFC 324, la mayor empresa de MMA en el mundo sube la intensidad con la realización de UFC 325, segundo evento numerado del año y que tiene una cartelera que promete acción de principio a fin encabezada por el australiano, Alexander Volkanovski (27-4-0), campeón mundial del peso pluma, ante el brasileño, Diego Lopes (27-7-0).

El evento se desarrollará en el Qudos Bank Arena de Sídney, Australia, y contará con un total de trece combates en cartelera que mezclan nombres consolidados y contendores en ascenso. Conoce todos los detalles de esta increíble velada de artes marciales mixtas, a continuación, en RedGol.

¿A qué hora pelean Alexander Volkanovsky y Diego Lopes en UFC 325?

UFC 325 se celebra este sábado 31 de enero y se llevará a cabo en los siguientes horarios para Chile:

Cartelera preliminar inicial: Desde las 19:00 horas .

. Cartelera preliminar: Desde las 21:00 horas .

. Cartelera estelar: Desde las 23:00 horas.

¿Y la pelea estelar? El evento central entre Volkanovsky y Lopes está programado para iniciar no antes de las 01:30 horas de la mañana.

Horarios evento central UFC 325 en LATAM

Horario evento central Países LATAM No antes de las 22:30 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. No antes de las 23:30 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. No antes de las 00:30 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. No antes de las 01:30 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 por TV o STREAMING?

A partir de 2026 los eventos de UFC no contarán con transmisión por TV y la única opción de ver UFC 325, así como la contienda estelar entre Volkanovsky y Lopes, es de forma ONLINE y EN VIVO a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.

Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.

Diego Lopes vuelve a verse las caras con Alexander Volkanovski tras su contienda en UFC 314 de abril del 2025. (Foto: Megan Briggs/Getty Images)

Cartelera oficial de UFC 325

Estelar

Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes : Pelea por el título peso pluma (evento principal).

: Pelea por el (evento principal). Dan Hooker vs. Benoît Saint Denis : Peso ligero.

: Peso ligero. Rafael Fiziev vs. Mauricio Ruffy : Peso ligero.

: Peso ligero. Tai Tuivasa vs. Tallison Teixeira : Peso completo.

: Peso completo. Quillan Salkilld vs. Jamie Mullarkey: Peso ligero.

Preliminares

Junior Tafa vs. Billy Elekana : Peso semi-pesado.

: Peso semi-pesado. Cam Rowston vs. Cody Brundage : Peso mediano.

: Peso mediano. Jacob Malkoun vs. Torrez Finney : Peso mediano.

: Peso mediano. Jonathan Micallef vs. Oban Elliott: Peso wélter.

Preliminares iniciales

Kaan Ofli vs. Yizha : Peso pluma.

: Peso pluma. Sangwook Kim vs. Dom Mar Fan : Peso ligero.

: Peso ligero. Keiichiro Nakamura vs. Sebastian Szalay : Peso pluma.

: Peso pluma. Sulangrangbo vs. Lawrence Lui: Peso gallo.

