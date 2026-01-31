Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
UFC

¿A qué hora pelea Volkanovski vs. Lopes 2? Cartelera y dónde ver el evento central de UFC 325

Conoce todos los detalles del evento UFC que se celebra este sábado 31 de enero desde el Qudos Bank Arena de Sydney, Australia.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Alexander Volkanovski y Diego Lopes volverán a verse las caras en el octágono de UFC.
© UFCAlexander Volkanovski y Diego Lopes volverán a verse las caras en el octágono de UFC.

Este sábado 31 de enero vuelven los grandes eventos a UFC. A menos de una semana del intenso UFC 324, la mayor empresa de MMA en el mundo sube la intensidad con la realización de UFC 325, segundo evento numerado del año y que tiene una cartelera que promete acción de principio a fin encabezada por el australiano, Alexander Volkanovski (27-4-0), campeón mundial del peso pluma, ante el brasileño, Diego Lopes (27-7-0).

El evento se desarrollará en el Qudos Bank Arena de Sídney, Australia, y contará con un total de trece combates en cartelera que mezclan nombres consolidados y contendores en ascenso. Conoce todos los detalles de esta increíble velada de artes marciales mixtas, a continuación, en RedGol.

Arturo ‘Makako’ Vergara apunta alto: El chileno confía en que 2026 puede abrirle las puertas de UFC

ver también

Arturo ‘Makako’ Vergara apunta alto: El chileno confía en que 2026 puede abrirle las puertas de UFC

¿A qué hora pelean Alexander Volkanovsky y Diego Lopes en UFC 325?

UFC 325 se celebra este sábado 31 de enero y se llevará a cabo en los siguientes horarios para Chile:

  • Cartelera preliminar inicial: Desde las 19:00 horas.
  • Cartelera preliminar: Desde las 21:00 horas.
  • Cartelera estelar: Desde las 23:00 horas.

¿Y la pelea estelar? El evento central entre Volkanovsky y Lopes está programado para iniciar no antes de las 01:30 horas de la mañana.

Horarios evento central UFC 325 en LATAM

Horario evento centralPaíses LATAM
No antes de las 22:30 horasMéxico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
No antes de las 23:30 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador.
No antes de las 00:30 horasBolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
No antes de las 01:30 horasArgentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Publicidad

¿Dónde ver UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 por TV o STREAMING?

A partir de 2026 los eventos de UFC no contarán con transmisión por TV y la única opción de ver UFC 325, así como la contienda estelar entre Volkanovsky y Lopes, es de forma ONLINE y EN VIVO a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.

  • Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.
Diego Lopes vuelve a verse las caras con Alexander Volkanovski tras su contienda en UFC 314 de abril del 2025. (Foto: Megan Briggs/Getty Images)

Diego Lopes vuelve a verse las caras con Alexander Volkanovski tras su contienda en UFC 314 de abril del 2025. (Foto: Megan Briggs/Getty Images)

Publicidad

Cartelera oficial de UFC 325

Estelar

  • Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes: Pelea por el título peso pluma (evento principal).
  • Dan Hooker vs. Benoît Saint Denis: Peso ligero.
  • Rafael Fiziev vs. Mauricio Ruffy: Peso ligero.
  • Tai Tuivasa vs. Tallison Teixeira: Peso completo.
  • Quillan Salkilld vs. Jamie Mullarkey: Peso ligero.

Preliminares

  • Junior Tafa vs. Billy Elekana: Peso semi-pesado.
  • Cam Rowston vs. Cody Brundage: Peso mediano.
  • Jacob Malkoun vs. Torrez Finney: Peso mediano.
  • Jonathan Micallef vs. Oban Elliott: Peso wélter.

Preliminares iniciales

  • Kaan Ofli vs. Yizha: Peso pluma.
  • Sangwook Kim vs. Dom Mar Fan: Peso ligero.
  • Keiichiro Nakamura vs. Sebastian Szalay: Peso pluma.
  • Sulangrangbo vs. Lawrence Lui: Peso gallo.
Publicidad
Lee también
UFC 325 en Chile: Horario y transmisión
Redsport

UFC 325 en Chile: Horario y transmisión

Entrevista: Arturo 'Makako' Vergara apunta directo a UFC
Redsport

Entrevista: Arturo 'Makako' Vergara apunta directo a UFC

Todos los detalles de UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2
Redsport

Todos los detalles de UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2

WWE Royal Rumble 2026: Dónde ver, horario y luchas confirmadas
Redsport

WWE Royal Rumble 2026: Dónde ver, horario y luchas confirmadas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo