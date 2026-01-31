Este sábado 31 de enero vuelven los grandes eventos a UFC. A menos de una semana del intenso UFC 324, la mayor empresa de MMA en el mundo sube la intensidad con la realización de UFC 325, segundo evento numerado del año y que tiene una cartelera que promete acción de principio a fin encabezada por el australiano, Alexander Volkanovski (27-4-0), campeón mundial del peso pluma, ante el brasileño, Diego Lopes (27-7-0).
El evento se desarrollará en el Qudos Bank Arena de Sídney, Australia, y contará con un total de trece combates en cartelera que mezclan nombres consolidados y contendores en ascenso. Conoce todos los detalles de esta increíble velada de artes marciales mixtas, a continuación, en RedGol.
ver también
Arturo ‘Makako’ Vergara apunta alto: El chileno confía en que 2026 puede abrirle las puertas de UFC
¿A qué hora pelean Alexander Volkanovsky y Diego Lopes en UFC 325?
UFC 325 se celebra este sábado 31 de enero y se llevará a cabo en los siguientes horarios para Chile:
- Cartelera preliminar inicial: Desde las 19:00 horas.
- Cartelera preliminar: Desde las 21:00 horas.
- Cartelera estelar: Desde las 23:00 horas.
¿Y la pelea estelar? El evento central entre Volkanovsky y Lopes está programado para iniciar no antes de las 01:30 horas de la mañana.
Horarios evento central UFC 325 en LATAM
|Horario evento central
|Países LATAM
|No antes de las 22:30 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|No antes de las 23:30 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|No antes de las 00:30 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|No antes de las 01:30 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 por TV o STREAMING?
A partir de 2026 los eventos de UFC no contarán con transmisión por TV y la única opción de ver UFC 325, así como la contienda estelar entre Volkanovsky y Lopes, es de forma ONLINE y EN VIVO a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.
- Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.
Diego Lopes vuelve a verse las caras con Alexander Volkanovski tras su contienda en UFC 314 de abril del 2025. (Foto: Megan Briggs/Getty Images)
Cartelera oficial de UFC 325
Estelar
- Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes: Pelea por el título peso pluma (evento principal).
- Dan Hooker vs. Benoît Saint Denis: Peso ligero.
- Rafael Fiziev vs. Mauricio Ruffy: Peso ligero.
- Tai Tuivasa vs. Tallison Teixeira: Peso completo.
- Quillan Salkilld vs. Jamie Mullarkey: Peso ligero.
Preliminares
- Junior Tafa vs. Billy Elekana: Peso semi-pesado.
- Cam Rowston vs. Cody Brundage: Peso mediano.
- Jacob Malkoun vs. Torrez Finney: Peso mediano.
- Jonathan Micallef vs. Oban Elliott: Peso wélter.
Preliminares iniciales
- Kaan Ofli vs. Yizha: Peso pluma.
- Sangwook Kim vs. Dom Mar Fan: Peso ligero.
- Keiichiro Nakamura vs. Sebastian Szalay: Peso pluma.
- Sulangrangbo vs. Lawrence Lui: Peso gallo.