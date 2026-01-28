UFC comenzó el 2026 con todo. A menos de una semana de su debut este año por las pantallas de Paramount, la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo celebra su segundo evento numerado de la temporada.

Se trata de UFC 325, evento que se llevará a cabo en el Qudos Bank Arena de Sídney, Australia, y que tiene como protagonista al peleador local Alexander Volkanovski (27-4-0), midiendose al brasileño Diego Lopes (27-7-0) por el cinturón de peso pluma.

Será una gran velada de MMA, que contará además con catorce combates, entre los que destacan las contiendas entre Dan Hooker vs. Benoit Saint Denis y Rafael Fiziev frente a Mauricio Ruffy, entre otros. Revisa todos los detalles de este imperdible evento a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora comienza UFC 325?

UFC 325 se celebra este sábado 31 de enero en el Qudos Bank Arena de Sydney, Australia y se llevará a cabo en los siguientes horarios para Chile:

Cartelera preliminar inicial: Desde las 19:00 horas *.

*. Cartelera preliminar: Desde las 21:00 horas* .

. Cartelera estelar: Desde las 23:00 horas*.

Horarios UFC 325 en LATAM

Horario Preliminar Horario estelar Países LATAM 21:00 horas 00:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 22:00 horas 00:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 22:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 23:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Al igual que lo ocurrido con UFC 324, este evento lo podrás seguir a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.

Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.

Cartelera oficial de UFC 325

Estelar

Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes : Pelea por el título peso pluma (evento principal).

: Pelea por el (evento principal). Dan Hooker vs. Benoît Saint Denis : Peso ligero.

: Peso ligero. Rafael Fiziev vs. Mauricio Ruffy : Peso ligero.

: Peso ligero. Tai Tuivasa vs. Tallison Teixeira : Peso completo.

: Peso completo. Quillan Salkilld vs. Jamie Mullarkey: Peso ligero.

Preliminares

Junior Tafa vs. Billy Elekana : Peso semi-pesado.

: Peso semi-pesado. Cam Rowston vs. Cody Brundage : Peso mediano.

: Peso mediano. Jacob Malkoun vs. Torrez Finney : Peso mediano.

: Peso mediano. Jonathan Micallef vs. Oban Elliott: Peso wélter.

Preliminares iniciales

Kaan Ofli vs. Yizha : Peso pluma.

: Peso pluma. Sangwook Kim vs. Dom Mar Fan : Peso ligero.

: Peso ligero. Keiichiro Nakamura vs. Sebastian Szalay : Peso pluma.

: Peso pluma. Sulangrangbo vs. Lawrence Lui : Peso gallo.

: Peso gallo. Aaron Tau vs. Namsrai Batbayar: Peso mosca.

