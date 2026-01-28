WWE Royal Rumble 2026: Fecha, horario, cartelera y cómo seguir la ‘Batalla Real’ en Chile

Un fin de semana cargado de acción se vivirá este sábado en la mayor empresa de wrestling del mundo. Y es que la WWE se prepara para dar inicio oficial al camino hacia WrestleMania con una nueva edición de Royal Rumble.

Al igual que en versiones anteriores, este evento contará con las tradicionales ‘Batallas Reales’. En la masculina dirán presente figuras como Cody Rhodes, Roman Reigns y Logan Paul, mientras que en la femenina participarán Rhea Ripley, Alexa Bliss y Becky Lynch, entre otras superestrellas.

Además, el evento incluirá dos combates adicionales: una lucha por el Campeonato Indiscutido de la WWE entre Drew McIntyre (c) y Sami Zayn, y un enfrentamiento entre AJ Styles y Gunther, donde estará en juego la carrera del ‘Fenomenal‘, ya que, en caso de perder, deberá retirarse de la lucha libre profesional.

En esta oportunidad, el magno evento de la WWE se realizará fuera de Estados Unidos, específicamente en Arabia Saudita, por lo que contará con un horario especial en Chile y el resto del mundo. Revisa todos los detalles de este primer PLE a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora es WWE Royal Rumble 2026?

WWE Royal Rumble se celebra este sábado 31 de enero a partir de las 16:00 horas de Chile en un recinto especial realizado en el King Abdullah Financial District de Riad.

A continuación, conocer todos los horarios para los distintos países de Latinoamérica:

Horario evento Países de LATAM 13:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 14:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 15:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 16:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

TV o STREAMING: ¿Dónde ver el evento de WWE en Chile y LATAM?

La ‘Batalla Real 2026’ al igual que ocurrió con la gran mayoria de los evento del 2025 de WWE, irá en exclusiva para Chile y en gran parte del mundo por la plataforma de streaming, NETFLIX.

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de Royal Rumble ingresando al sitio www.netflix.com.

Cartelera de Royal Rumble 2026

Batalla Real de 30 hombres con Cody Rhodes, Gunther, Jey Uso, Roman Reigns, Logan Paul, entre otros.​ El ganador obtendrá una oportunidad titular por el Campeonato Mundial Peso Pesado o el Campeonato Indiscutido de WWE en WrestleMania 42.

con Cody Rhodes, Gunther, Jey Uso, Roman Reigns, Logan Paul, entre otros.​ Batalla Real de 30 mujeres con Iyo Sky, Rhea Ripley, Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Charlotte Flair, Alexa Bliss y Becky Lynch, entre otras. La ganadora obtendrá una oportunidad titular por el Campeonato Mundial Femenino o el Campeonato Femenino de WWE en WrestleMania 42.

con Iyo Sky, Rhea Ripley, Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Charlotte Flair, Alexa Bliss y Becky Lynch, entre otras. Campeonato Indiscutido de WWE: Drew McIntyre (c) vs. Sami Zayn.​

AJ Styles vs. Gunther. Si Styles pierde, deberá retirarse de la lucha libre profesional.



