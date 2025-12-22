Luego de un año que estuvo muy lejos de ser lo que se esperaba, Paulo Díaz comienza a definir su futuro. El defensor no lo pasó bien en River Plate y todo indica de que saldrá en el mercado de fichajes de verano.

Interesados en el zaguero chileno hay y varios, pero hubo uno que se atrevió preguntar antes que todos. Ese club es nada menos que el Inter Miami de Lionel Messi, al que rechazó ante la sorpresa de todos.

El defensor de la selección chilena optó por no ir a la MLS a la espera de algo más interesante. Eso sí, no fueron pocos los que apuntaron a un factor muy particular: su pelea con Maximiliano Falcón tiempo atrás.

Paulo Díaz le dice que no al Inter Miami de Lionel Messi… ¿Por temor a Maximiliano Falcón?

A pesar de que tiene contrato hasta el 2027, Paulo Díaz busca salir de River Plate luego de ser apuntando como uno de los responsables del mal año. El defensor mira el mercado y desde la MLS lo fueron a buscar.

Paulo Díaz rechazó el Inter Miami, donde pudo jugar con Lionel Messi y reencontrarse con Maximiliano Falcón, con quien tuvo un fuerte cruce tiempo atrás. Foto: Photosport.

El Inter Miami de Lionel Messi preguntó por el zaguero chileno pero terminó recibiendo un portazo. Así lo reveló este lunes Radio Bío-Bío, señalando que el jugador busca un retorno al país después de años en el extranjero.

Publicidad

Publicidad

“Hubo acercamientos entre el equipo de Lionel Messi y el formado en Palestino, que finalmente rechazó la propuesta por motivos familiares que privilegiarían su retorno a Chile“, señalaron.

ver también El padre de Paulo Díaz habla de una posible salida de River Plate: “Han llamado mucho, desde distintos países”

Si bien esta es la explicación, hay otros que especularon con otra razón: la pelea que tuvo con Maximiliano Falcón. En la Copa Libertadores 2024, ambos jugadores tuvieron un tenso cara a cara, el que terminó casi a los combos rumbo a camarines.

Ante el panorama que enfrenta en Argentina, si su deseo es regresar al país puede tener varios interesados. Quedará esperar para ver quién va a la carga para asegurar al zaguero.

Publicidad

Publicidad

Paulo Díaz puede estar viviendo sus últimas horas como jugador de River Plate y busca regresar a Chile. El zaguero cerrará su etapa en los Millonarios, donde supo elevarse como un pilar y hasta capitán.

¿Cuáles fueron los números de Paulo Díaz en River Plate?

Paulo Díaz prepara su salida de River Plate, club con el que logró disputar un total de 214 partidos oficiales. En ellos anotó 13 goles y dio 3 asistencias en los 17.816 minutos que acumuló dentro de la cancha. Ganó 7 títulos: 2 Primera División, 2 Supercopa Argentina, 2 Trofeo de Campeones y 1 Copa Argentina.