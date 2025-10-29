Colo Colo necesita levantarse pronto de la triste igualdad 2-2 que tuvo ante Deportes Limache el pasado lunes. El Cacique quedó lejísimos de la opción de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 y prácticamente se aferra a un milagro para cumplir ese objetivo.

Los albos necesitan un rendimiento casi perfecto en sus últimos partidos y esperar que Cobresal tropiece en un par de ocasiones para aumentar sus chances. Sin embargo, hay otro camino en que se puede hacer realidad esa clasificación.

Hablamos de la U gane esta presente Copa Sudamericana 2025 y clasifique a la próxima Libertadores por esa vía. Así, correrá la tabla en la Liga de Primera, beneficiando directamente al Cacique.

No obstante, en las huestes albas no están ni ahí con ese escenario, eso aunque cueste aguantarse un año completo sin jugar copas internacionales.

El Cacique no quiere la ayuda de la U

Uno que opinó al respecto fue Carlos Gustavo De Luca, quien en charla con RedGol afirmó que “yo pienso que no y los colocolinos creo que van a estar de acuerdo conmigo. No queremos que gane Universidad de Chile. Después si clasificamos o no es otra cosa, pero pedirle una ayuda a la U, eso nunca”.

También contestó el llamado de nuestro sitio Lucas Wilchez, quien aseguró que “la U tiene que ser campeón para que Colo Colo clasifique… No, para nada. Es una opinión personal, pero yo siempre quiero que pierda la U”.

“Igualmente te digo, al hincha colocolino le va a dar igual como ande la U en esta Copa Sudamericana, pero yo siempre quiero que pierdan. No voy a mentir”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo compromiso del Popular será este sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas ante Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún. Este duelo será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.

