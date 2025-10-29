El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, no aguantó mucho tiempo como cortado sin sacar la voz. Después del segundo partido en que no entra en la citación de Fernando Ortiz, el Huesi habló con los medios de comunicación. “Estoy caliente”, resumió.

También dijo que le parece injusto quedarse fuera de los convocados. Pavez siente que hace los méritos suficientes al menos para sentarse en el banco de suplentes. Pero el Tano Ortiz no piensa lo mismo. Y frente a Deportes Limache volvió a prescindir del experimentado volante central.

En ese contexto, RedGol buscó dos voces fuertes en Colo Colo que se desencontraron en este análisis del escenario expuesto. Uno fue Eduardo Lobos, miembro del equipo campeón en la quiebra. “Conozco a Esteban bastante bien. Me parece bien que exprese su incomodidad más que molestia”, manifestó el golero devenido en director técnico.

Esteban Pavez sabe que su momento en los albos está lejos de ser el mejor. (Andrés Piña/Photosport).

“Él lo dice: tiene que ver con lo profesional que es, por cómo se entrena y lo que transmite. No deja de ser el capitán ni ser el líder del equipo. Cuando uno dice que es el capitán, es como si fuese una obligación que juegue. Las determinaciones son de los técnicos. Pero hay un tema de respeto a la trayectoria”, manifestó el otrora arquero del Krylya Sovetov de Rusia.

Eduardo Lobos y Esteban Pavez coincidieron en Colo Colo. (Marcelo Hernandez/Photosport).



Quizá no ha sido el mejor año en lo futbolístico, pero no sé si es para no ir citado. Es por lo que dice la gente y es para sacarse un problema de encima, genera más tranquilidad con la gente en los partidos. No debería ser así, Esteban siempre se entrega al 100 por el grupo. Siempre pone el bien del equipo por sobre lo individual. Está bien que se desahogue, lo tenía adentro y necesitaba soltarlo.

Lobos y Dabrowski analizan la situación del cortado Esteban Pavez en Colo Colo

Que Esteban Pavez esté cortado en Colo Colo no le parece bien de ninguna manera a Eduardo Lobos. De hecho, el otrora golero de Unión Española y Audax Italiano piensa que no fue negativo que el “8” saliera a hablar en el tono que lo hizo para contradecir la decisión técnica del Tano Ortiz.

“Está bien que el DT no deba aclarar el porqué, son decisiones personales. Pero me parece bien que Esteban lo transmite y lo aclare desde su perspectiva. No dijo nada malo, simplemente que no está considerado de la parte técnica ni va a pedir explicaciones. Pero creo que debiese estar”, apuntó Lobos.

De hecho, el ex DT de Deportes Iberia y San Antonio Unido sabe perfectamente que el escenario de Ortiz no es para nada fácil. “El técnico vino sumamente claro que si los objetivos no se cumplen vendrá el cuestionamiento. Colo Colo es un equipo grande, el más grande del país. Ha sido un año muy, muy, muy turbulento en todo aspecto”, analizó.

Eduardo Lobos jugó un amistoso ante Israel con la Roja que dirigía Marcelo Bielsa. (Andrés Piña | Photosport).

“Todo lo que haga y piense será motivo de cuestionamiento. Es mucho más fácil para el entrenador no citarlo. Pero si fuese inteligente, no sé si esa es la palabra, pero tendría que considerar a Esteban. Es un referente, juegue o no. Puede sumar de todo aspecto. Si no juega, no me cabe duda que sumará desde afuera para que al equipo le vaya bien. Por lo menos debería estar entre los 18 citados”, sentenció Eduardo Lobos.

Otro que quiso entregar su visión fue Ricardo Dabrowski. El Polaco, icónico delantero del equipo albo campeón de la Copa Libertadores 1991. Para él, como dice el refrán, la ropa sucia se lava en casa. “Nunca se tiene que hablar para afuera lo que hay que hablar para adentro”, manifestó.

“Cualquier diferencia en cuanto al punto de vista de cada uno, cualquier circunstancia. Siempre lo mejor es hablarlo en la interna. Nunca afuera y menos en Colo Colo. En la interna de un vestuario, si un técnico le tiene que decir algo a un jugador corre lo mismo. Es una cuestión de respeto. No se pueden hacer públicas ciertas circunstancias”, marcó Dabrowski, quien también conoció al Cacique como director técnico del plantel profesional.

Ricardo Dabrowski en su época de entrenador en Deportes Melipilla. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

Dabrowski se manifiesta contra ventilar problemas internos: “Es perjudicial”

Ricardo Dabrowski tiene perfectamente claro que en Colo Colo cualquier cosa resuena más. Por eso mismo, las repercusiones suelen ser mucho mayores. Y hay que cuidar eso. “Para afuera es difícil interpretar o entender. Eso nunca le va a hacer bien al grupo y al equipo. Es lo mismo que una discusión de familia”, dijo el Polaco.

“No se hace con las puertas abiertas ni las ventanas abiertas. Ni en la vereda. Las discusiones siempre adentro. No sé los detalles, pero nunca será bueno hacer público algo así. No será beneficioso, al contrario. Siempre será perjudicial, otra persona queda expuesta”, manifestó Dabrowski, quien en Chile también dirigió a Palestino y Santiago Wanderers.

Esteban Pavez no entiende que Ortiz no lo cite en Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

También le dio un palito a los medios de comunicación. “Se le da el derecho de réplica pública a la otra persona. Nunca estará bueno. Para el periodismo y la polémica es el escenario ideal. Si está la polémica, genera más atención del común de la gente. Pero para el plantel no es sano”, sentenció el Polaco en la charla con nuestro querido Florete.