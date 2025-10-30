Fernando Ortiz tiene oficialmente cortado a Esteban Pavez en Colo Colo, pues el capitán se perdió los últimos dos partidos en la Liga de Primera. Ni siquiera fue al banco de suplentes y, al menos el duelo frente a Deportes Limache, el Huesi lo vio en la tribuna del Estadio Nacional.

Pero así como Pavez perdió terreno, hay un zaguero central que también corre desde atrás en la consideración del Tano. Aunque en este caso, fue por una lesión. No juega desde el 16 de agosto, cuando disputó el primer tiempo del clásico ante Universidad Católica que los Cruzados ganaron 4-1 en el Monumental.

Las referencias son para el uruguayo Alan Saldivia, quien desde entonces no aparece. “Alan vuelve de una lesión, se vuelve a resentir. Tiene la posibilidad de nuevo de competir”, aseguró Ortiz, fiel a su estilo jabonoso, con muchas palabras para decir poco. O nada.

Alan Saldivia no ha tenido un buen 2025 en lo futbolístico. (Felipe Zanca/Photosport).

Eso sí, reparó en una parte de las bases en la Liga de Primera 2025: la cantidad de suplentes. “La limitación de poder llevar jugadores al banco me limita a la posibilidad de citarlos. Trato de ser equilibrado a la hora de llevar los jugadores”, dijo el estratego argentino de 47 años. Aunque Saldivia tuvo que ser operado para corregir su lesión.

ver también Leyenda de Colo Colo pide el regreso de Zavala y exige limpieza en el próximo mercado de fichajes

Ortiz habla de Alan Saldivia: ¿está cortado en Colo Colo?

La expulsión de Sebastián Vegas quizá le abre la chance de volver al equipo titular de Colo Colo a Alan Saldivia, quien parece estar cortado por Fernando Ortiz. El Tano aseguró que el charrúa está disponible para ser convocado. Pero que sólo se permitan siete suplentes es una dificultad.

Publicidad

Publicidad

Al menos ante el Tomate Mecánico, fue Jonathan Villagra el zaguero central reserva que citó Ortiz. “Alan tiene la posibilidad de competir. En el momento que yo decida quién juega o nos acompaña en el banco de suplentes, son decisiones”, aseguró el ex DT del América y el Monterrey de México.

Fernando Ortiz en la dirección técnica de Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

Por el momento, y a pesar de su cuestionable nivel, Emiliano Amor parece un inamovible por Ortiz. Entre Vegas y Villagra se han rotado ser su acompañante en el dúo defensivo. Habrá que ver por quién se decide el otrora marcador central para el juego frente a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.

Publicidad

Publicidad