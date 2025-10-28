El todo o nada para Colo Colo. Este sábado, el Cacique se jugará su última vida si quiere clasificar a Copa Sudamericana 2026, cuando visite al siempre complicado Ñublense.

Y aunque en Chillán vienen de una mala racha, ante los albos siempre animan vistosos partidos. Por eso, apuntan a hacer valer la localía y sumar de a tres ante el equipo de Fernando Ortiz.

Así dejaron en claro que esperan una caldera con su gente, donde el hecho de tener hinchada visitante también fue tema. Rodrigo García, delegado presidencial de la región de Ñuble, habló sobre eso y le lanzó directo aviso al Cacique.

Ñublense golpea la mesa por hinchas de Colo Colo

Pese a las especulaciones, en Ñublense sí se permitirá hinchada de Colo Colo para el partido. Según la Delegación Presidencial del Ñuble, de los 8 mil asistentes permitidos, 2 mil entradas serán para los albos.

En el duelo de la primera rueda hubo empate 2-2/Photosport

“Habrá 158 guardias privados más cuatro supervisores, 15 puntos de control y 14 espacios habilitados para revisión técnica de armas. Asimismo, la hinchada de Colo Colo que se traslade desde Santiago contará con escolta policial desde la Tenencia de Carreteras, tal como en ocasiones anteriores“, dijo el delegado presidencial.

En dichos replicados por Chillán Online, también Carabineros alzó la voz y el teniente coronel Juan Francisco Carrasco avisó que para el partido de las 18:00 horas del sábado, “habrá despliegue de personal de las unidades OS13, especializados en eventos masivos, y OS12, de control del orden público”.

“Se establecerán anillos de seguridad alrededor del estadio y cortes de tránsito programados, los que serán informados oportunamente a la ciudadanía y a los comerciantes del sector”, cerró.