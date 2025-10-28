Colo Colo sufrió un lamentable tropiezo frente a Deportes Limache en la fecha 25 de la Liga de Primera. En un partido donde era obligación ganar para acercarse a zona de clasificación internacional, los albos cedieron una ventaja de 2-0 y terminaron empatando 2-2.

Fue un duelo muy amargo en el Nacional, donde la barra le cantó directo a los jugadores después del pitazo final. “Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón“, reprocharon.

Pero los minutos anteriores al partido fueron muy distintos, porque Lizardo Chano Garrido participó La Gran Previa en YouTube y actualizó su estado de salud tras superar la leucemia diagnosticada en 2022, recordando el gesto de su hija que le salvó la vida.

“Estoy bien, pero me pasan cosas. Gracias a Dios estoy súper bien, no tengo células cancerígenas, pero a mí me trasplantaron. Mi hija fue la donante. Yo contaba: a la María José la hice con mi esposa, que en paz descanse, y ahora ella me dio vida“, relató.

El tremendo mensaje de Chano Garrido

“Porque si no hubiese estado mi hija, si no hubiese hecho eso, yo no sé si me quedaría la uña en el cementerio. Estaría liquidado hace rato. Pero me siguen pasando cosas, agradezco en el alma que me hayan invitado”, dijo Chano Garrido antes de partir.

En la conversación, además habló de su participación en la teleserie de Mega El Jardín de Olivia. “Participé porque era un mensaje para todos los niños que tienen leucemia, que lo van a pasar súper mal, pero se puede salir adelante. ‘Mira, quimioterapia, inmunoterapia, te van a sacar sangre, la vas a pasar mal, pero yo estoy aquí, parado“, relató.