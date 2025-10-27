Un tremendo tropezón tuvo Colo Colo en la fecha 25 de la Liga de Primera 2025, luego de empatar por 2-2 contra Deportes Limache lo que los aleja en la pelea por agarrar un cupo a las copas internacionales.

En ese sentido, tras los goles de Claudio Aquino y Lucas Cepeda, los dirigidos por el técnico Fernando Ortiz se ilusionaban con volver a la pelea, al menos, por la Copa Sudamericana.

Algo que les había dejado tarea Cobresal, luego de vencer por 1-0 a Unión Española, lo que los había alejado de los albos en la tabla de posiciones, pero que el Cacique no supo revertir.

Esto, porque con goles de Popín Castro y Luis Hernández, los limachinos empataron el marcador, dejando a los albos a seis puntos del último clasificado, lo que pone el final del torneo con muchas complicaciones.

¿Qué lugar está Colo Colo en la tabla de posiciones?

Colo Colo se volvió a complicar con su gran objetivo de las copas internacionales, al empatar en un partido increíble contra Deportes Limache, donde quedan con 35 puntos en la tabla de posiciones.

Seis unidades menos de las que tiene Cobresal, quien con 41 puntos es el último clasificado, por el momento, a la Copa Sudamericana 2026, que es el gran blanco para el Cacique.

Por su parte, Deportes Limache sigue en la zona roja por el descenso, donde está en lugar 14 de la tabla de posiciones, con 22 puntos sueña con escapar, pero deja colgando a Everton y la Unión Española.

Revisa la tabla de posiciones:

