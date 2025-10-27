Tras largos 19 años Colo Colo volvió a ser local en el Estadio Nacional, esta vez para enfrentar la fecha 25 de la Liga de Primera 2025, donde recibe a Deportes Limache.

Pero los primeros minutos estuvieron marcados por tensos momentos vividos en la galería norte del recinto de la comuna de Ñuñoa, donde hubo una lluvia de combos y patadas.

Así lo dejó ver una imagen que se subió a la web de la radio ADN, donde muestran la violencia de un grupo de fanáticos del Cacique que llamaron la atención de todos los hinchas.

“Apenas iniciado el partido entre Colo Colo y Deportes Limache en el Nacional, cerca de 100 fanáticos albos protagonizaron incidentes en la galería norte del recinto de Ñuñoa”, detallaron.

Graves incidentes en el sector de la barra de Colo Colo.

Peleas marcaron el regreso de Colo Colo al Estadio Nacional

Colo Colo debió cumplir un exigente plan de seguridad para volver a ser local en el Estadio Nacional, esta vez para pode recibir a un desesperado Deportes Limache.

Pero, a pesar de ir ganando momentáneamente, por lo menos hasta el entretiempo, los hinchas dieron que hablar por su comportamiento en el principal reducto del país.

Si bien se había determinado correr a los hinchas más arriba para custodiar el Memorial por los Detenidos Desaparecidos, la gran cantidad de gente en ese sector modificó algunos planes.

Lo más lamentable fueron los hechos de violencia, que fueron captados en video, y que se ganaron el repudio de los otros hinchas que querían ver a Colo Colo sin problemas.

