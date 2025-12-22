Es tendencia:
Polémica

De Tezanos revela la verdadera razón de la sorpresiva salida de Paqui Meneghini de O’Higgins: “No tenía…”

El periodista dio a conocer las razones del entrenador argentino para salir del cuadro de Rancagua tras la gran campaña en 2025.

Por Carlos Silva Rojas

Francisco Meneghini no sigue en O'Higgins.
Francisco Meneghini no sigue en O'Higgins.

Uno de los equipos que está haciendo noticia en el mercado de fichajes es O’Higgins, porque tras su enorme campaña de 2025, donde clasificó a la Copa Libertadores, pierde a su entrenador.

Este lunes se confirmó la salida del DT Francisco Meneghini, junto a su cuerpo técnico, que no sigue en el cuadro de Rancagua.

El periodista Manuel de Tezanos Pinto dio a conocer en el programa Balong las razones que alejaron a Paqui de los celestes: “mi información es que después de su salida de Defensa y Justicia, Meneghini no tenía buena relación con (Christian) Bragarnik (dueño de O’Higgins)”.

“No le gustó lo que pasó en el último partido, que apareció Bragarnik, se sacó fotos en el estadio y todo, pese a que no había aparecido en todo este tiempo. No estaba dispuesto a volver a trabajar con él y nunca hubo una chance de que siguiera“, cerró.

Diferencia abismal: Mientras Renato Paiva exige US$ 1.2 millones de sueldo a U de Chile, esto pide Francisco Meneghini

Diferencia abismal: Mientras Renato Paiva exige US$ 1.2 millones de sueldo a U de Chile, esto pide Francisco Meneghini

¿Francisco Meneghini llega a Universidad de Chile?

La partida de Francisco Meneghini de O’Higgins genera conjeturas en Universidad de Chile, porque el cuadro azul busca a un DT y entre los candidatos está Paqui.

Francisco Meneghini no sigue en Rancagua. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Francisco Meneghini no sigue en Rancagua. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El ex ayudante de Sebastián Beccacece es uno de los apuntados para arribar al CDA, puesto que está en la carpeta de Azul Azul junto al portugués Renato Paiva.

Antes de Navidad se debería confirmar la salida de Gustavo Álvarez de la U y tras ello el cuadro azul debe decantarse entre Meneghini y Paiva como su nuevo DT.

"Emprende nuevos horizontes": Paqui Meneghini no renueva con O'Higgins y ahora se acerca a la U

"Emprende nuevos horizontes": Paqui Meneghini no renueva con O'Higgins y ahora se acerca a la U

