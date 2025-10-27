Colo Colo se movió hasta el Estadio Nacional para recibir a Deportes Limache, en el último partido de la fecha 25 de la Liga de Primera 2025, trascendental para los objetivos de ambos planteles.

Un encuentro que marca el regreso de los albos al principal escenario deportivo del país, donde habrá importantes novedades cuando los hinchas lleguen a la comuna de Ñuñoa.

Esto, porque Colo Colo organizó un plan de seguridad para no afectar al Estadio Nacional, además de un especial movimiento de sus barristas que se ubicarán en el sector norte.

Según detallan, la Garra Blanca fue corrida por medidas de seguridad en el sector que habitualmente ocupa, aunque hay una importante decisión para tomar este tipo de medidas.

Tomaron medidas para no repetir estas escenas de la Garra Blanca en el Estadio Nacional. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

ver también Colo Colo vs. Limache: Minuto a minuto y dónde ver el partido por Liga de Primera

¿Qué pasó con la Garra Blanca en el Estadio Nacional?

Fue el periodista de radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, quien contó detalles de la ubicación de la Garra Blanca en el Estadio Nacional, para el partido de Colo Colo vs Deportes Limache.

Publicidad

Publicidad

Esto, de una manera de cuidar y toma responsabilidad con el Memorial para los Detenidos Desaparecidos, que se había visto amenazado en otras visitas de los hinchas albos.

“Por razones de seguridad la barra de Colo Colo se ubicará en la parte alta de la galería norte en el Estadio Nacional. El memorial fue custodiado con rejas y guardias tácticos”, explica.

Con esto, no se corren riegos por algunos pocos que pasan por encima de lugares muy importantes para la historia del país, así Colo Colo no tendrá problemas.

Publicidad

Publicidad

Mira los detalles: