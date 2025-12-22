Coquimbo Unido dejó atrás el glorioso proceso de Esteban González y se enfoca en lo que será la temporada 2026. Los Piratas se preparan con todo para el año en el que defenderán la corona de la mano de su nuevo entrenador, Hernán Caputto.

El ex técnico de Deportes Copiapó fue el elegido para tomar el puesto que dejó vacante el Chino, quien partió al Querétaro de México. Y en sus primeros días no sólo se ha tenido que impregnar de lo que son los Aurinegros, sino que también ha recibido algunos consejos para no tener problemas.

El nuevo DT del campeón de la Liga de Primera abordó lo que han sido sus primeros días en los Piratas y sorprendió al revelar un particular episodio. Y es que apenas firmó contrato, la dirigencia le hizo un particular pedido, el que le metió presión de una.

Hernán Caputto y el especial pedido de Coquimbo Unido en su arribo

En sus primeros días al mando de Coquimbo Unido, Hernán Caputto entendió que tiene una gran responsabilidad. El DT no sólo llegó al campeón, sino que también a un club que se ha hecho fuerte en los últimos años a nivel nacional.

Hernán Caputto explicó cómo armará a su Coquimbo Unido para defender el título en 2026. Foto: Photosport.

En conversación con LUN, el técnico se sinceró sobre el aceptar una apuesta como esta. “Es un desafío más en mi carrera como DT y me llega en un buen momento, con experiencia. Sé que lo que hizo Coquimbo Unido este año fue histórico y numéricamente difícil de repetir, pero confío en mis capacidades y en las que los jugadores que están en el plantel“.

Ante las dudas sobre el plantel para el 2026, fue categórico en señalar que “los que terminan contrato están viendo sus opciones, pero de eso hay algunos que igual están hablando con el club. Fue lo que pasó con Diego Sánchez, quien tuvo ofertas pero que terminó renovado. De hecho, yo he hablaado con algunos y le anticipo que puede haber sorpresas (…) al menos el 85 por ciento del plantel se mantendrá“.

Pero Hernán Caputto tiene claro que necesitará refuerzos para implantar su idea en Coquimbo Unido y ya advirtió al club lo que deben traer. “Le dije a los dirigentes que quiero tener dos jugadores por puesto“.

El haber fracasado en la última temporada de la Primera B ha sido una de las críticas a su arribo, algo a lo que el DT le pone el pecho. “Tengo claro que a pesar de no lograr el objetivo con Copiapó, el trabajo que hice junto a mi cuerpo técnico fue bueno. Dejamos nuestra impronta. Y eso, además de que calzaba en el perfil de lo que buscaba la gente de Coquimbo, hizo que se produjera este encuentro“.

Finalmente, el entrenador aurinegro reveló un especial pedido de los altos mandos tras firmar su contrato. “Por ahora sólo he recibido una sugerencia, que sentí como una pequeña exigencia por parte de la dirigencia: me dijeron que cambiara la carcasa de mi teléfono por ser del color del archirrival. O sea, roja, como la camiseta de La Serena. Y en eso no me pierdo ni un minuto y ya estoy buscando una carcasa que sea amarilla y negra”.

Hernán Caputto está esperando por el inicio de la pretemporada de Coquimbo Unido para ir dándole forma a su ciclo. El DT llegó al campeón del fútbol chileno y deberá demostrar que viene a aportar y no derrumbar lo hecho en el 2025.

¿Cuáles fueron los números de Hernán Caputto en 2025?

Hernán Caputto se transformó en el nuevo técnico de Coquimbo Unido luego de haber dirigido un total de 38 partidos oficiales al mando de Deportes Copiapó en la temporada 2025. En ellos consiguió 16 triunfos, 12 empates y 10 derrotas, con 48 goles a favor y 31 en contra, perdiendo el título en la última fecha ante la U. de Concepción.

