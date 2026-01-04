Desde que se confirmó el regreso de Eduardo Vargas a Universidad de Chile, los hinchas estaban esperando verlo reunido con Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Con el primero ya se encontró.

Después de 14 años, 9 equipos y 7 países, Turboman volvió al club que lo lanzó a la fama. Vargas está nuevamente en el CDA, donde vivió tantas alegrías entre 2010 y 2011. Era el deseo de los fanáticos azules y también, del propio bicampeón de Copa América con La Roja.

El reencuentro de Edu Vargas con Díaz

Luego de ser un par de intentos fallidos, este 2026 al fin se pudo concretar el regreso de Eduardo Vargas a Universidad de Chile. El formado en Cobreloa fue la máxima figura del Romántico Viajero en la conquista de la Copa Sudamericana 2011, donde también fue el mayor goleador.

Vargas está feliz en el CDA, pero no es el único. En el plantel todavía hay otros dos sobrevivientes de la conquista de la “otra mitad de la gloria”, como lo son Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Con ellos, el de Renca también ganó las dos Copa América que tiene la selección chilena.

Por esta razón, los seguidores de Universidad de Chile esperaban con ansias que de diera el reencuentro entre Varguitas y sus compadres. Si bien la pretemporada inicia el lunes 5 de enero, en el día de la oficialización de Turboman, Marcelo Díaz estaba en La Cisterna y no pudo aguantarse el ir a saludar a su “nuevo” compañero.

Hasta una de las oficinas del CDA llegó Díaz y golpeo la puerta con la emoción de un niño. Vargas se levantó a abrazarlo y ahí Carepato lo saludó de forma cariñosa. “Oh que estai viejo hueón”, le dijo entre risas el “21”. “Igual que vo no más”, le respondió el de Renca.

Eduardo Vargas ganó el Apertura y Clausura 2011, además de la Copa Sudamericana del mismo año con Universidad de Chile. Ya se reencontró con Marcelo Díaz. Este lunes será el turno de Charles Aránguiz de abrazar a su compañero de tantas batallas.