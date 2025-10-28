Arturo Vidal nuevamente aparece en un momento complicado para Colo Colo, luego del agónico empate que les robó Deportes Limache en la fecha 25 de la Liga de Primera.

Con este marcador obtenido en el Estadio Nacional, los dirigidos por el técnico Fernando Ortiz se alejan del gran y único objetivo que les va quedando en el año centenario: poder meterse a una copa internacional.

Por lo mismo, a cinco fechas del final están seis puntos abajo de Cobresal, quien es el último de los que está clasificando a la Copa Sudamericana, y a quien le tendrán que dar caza.

En ese sentido fue el King quien nuevamente rompe sus redes sociales con un mensaje que causa impacto en los hinchas de Colo Colo, donde los invita a todos a luchar hasta el final

Arturo Vidal en el suelo quiere levantarse como Colo Colo en el torneo. Foto: Javier Torres/Photosport

¿Qué dijo Vidal tras el empate ante Limache?

Todos sabemos que Arturo Vidal no se rinde tan fácil por conseguir los sueños, más si se trata de hacerlo con la camiseta de Colo Colo, donde quiere volver al plano internacional.

En una temporada que ha sido para el olvido, el King se saca la corona para mandar un mensaje de optimismos y para no bajar los brazos: “Los colocolinos nunca nos rendimos”.

“A seguir peleando y luchando hasta el final equipo”, escribió en sus redes con una música que acompañaba la imagen que era el tema “Guerrero” de Farruko.

El mensaje de Vidal a los hinchas de Colo Colo:

