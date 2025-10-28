Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Colo Colo vs. Ñublense: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Los albos se preparan para el próximo duelo por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo se enfrentará a Ñublense en la Fecha 26 del Campeonato Nacional.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo se enfrentará a Ñublense en la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

Colo Colo dejó escapar una victoria que parecía asegurada y terminó empatando con Deportes Limache en el Estadio Nacional, por la fecha 25 del Campeonato Nacional. Resultado amargo, que apenas le permite sumar un punto en la lucha por tener opciones en torneos internacionales.

Con esta igualdad, el Cacique se mantiene en la octava posición con 35 puntos, a seis de Cobresal, que ocupa el último puesto clasificatorio a la Copa Sudamericana, y a nueve de O’Higgins, que posee el cupo de repechaje a la Copa Libertadores.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Ñublense? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Ñublense juegan este sábado 1 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
VIDEO | Así quedó histórico estadio chileno tras su renovación total

ver también

VIDEO | Así quedó histórico estadio chileno tras su renovación total

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad
Lee también
"Colo Colo es un partido más, que la U gane la Sudamericana"
Chile

"Colo Colo es un partido más, que la U gane la Sudamericana"

“Nosotros tenemos…”: Popín Castro le da una lección a todo Colo Colo
Chile

“Nosotros tenemos…”: Popín Castro le da una lección a todo Colo Colo

DT de Peñarol habla de Brayan Cortés: "No hay nadie que se salve"
Colo Colo

DT de Peñarol habla de Brayan Cortés: "No hay nadie que se salve"

El nuevo sueldo de Maripán en Torino: Más que Alexis y Suazo
Internacional

El nuevo sueldo de Maripán en Torino: Más que Alexis y Suazo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo