Para nadie es un misterio que el defensor Emiliano Amor es uno de los futbolistas más criticados por los hinchas de Colo Colo, y que actualmente es parte de la “lista negra” de aquellos que no continuarán en la institución para la temporada 2026.

Pero muy lejos de cualquier comentario en su contra, el central está muy convencido de quedarse en el club de cara al próximo año, y no sólo lo dice. En las últimas horas salieron a la luz tres acciones con las que quiere convencer a Blanco y Negro de su continuidad.

Las acciones con las que Amor quiere quedarse en Colo Colo

La primera de ellas fue reconocida por el propio defensor en diálogo con la influencer alba Flo Pulgar, donde dejó entrever que está en trámites de obtener la nacionalidad chilena, que se sumaría a la española y la de Siria, la cual defiende en cancha.

La segunda de ellas, tiene relación con un ritual que realiza actualmente Amor en Colo Colo, que es el de llegar dos horas y media antes de los entrenamientos. Según detalla DaleAlbo, lo anterior es para tomar desayuno en el club y tener un tiempo antes de ponerse a las órdenes del técnico Fernando Ortiz.

La tercera y última tiene un aspecto más bien comercial. Junto con su esposa Johanna Patane lanzaron la marca Sapara, en referencia a la descripción que hizo la hija del jugador Lolita sobre la institución, que trata de una marca de ropa exclusiva.

“Sapara representa un amor incondicional y eterno, reflejo de pasión, lealtad y un compromiso genuino que surge desde la inocencia de la infancia”, expresó la pareja de Amor a DaleAlbo, sobre la ligazón entre esta palabra y Colo Colo.

Los números de “Emi” en el Cacique

Desde su llegada a Colo Colo, en abril del 2021 hasta la fecha, Emiliano Amor registra 123 encuentros entre torneos locales e internacionales, con 9.073 minutos en cancha, en los que anotó seis goles y dos asistencias. Además, ganó dos torneos nacionales, dos Supercopa y dos Copa Chile.