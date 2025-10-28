Un empate con sabor a derrota fue el que obtuvo Colo Colo ante Deportes Limache, en el Estadio Nacional. Esto luego de que los albos fueran ganando por 2-0 hasta el minuto 83.

Un resultado que alejó a los albos de la clasificación a la Copa Sudamericana, en un reflejo del paupérrimo rendimiento que ha tenido el Cacique durante esta temporada.

Fanáticos de Colo Colo contra tres jugadores

Por lo mismo, los fanáticos cargaron contra tres jugadores después del resultado. El primero de ellos, obviamente, fue Sebastián Vegas por terminar expulsado nuevamente, tal como en la Supercopa.

“Un jugador que llegó para ser el líder de la zaga terminó teniendo el mismo ratio de expulsiones por partido que Falcón”, “gracias a Dios nos quedan seis partidos aguantando a Vegas” y “no puede volver a pisar una cancha con la camiseta de Colo Colo”, fueron algunos de los comentarios.

Luego fue el turno de Emiliano Amor. Se ve lento, inseguro, pierde duelos aéreos a pesar de su estatura y la guinda de la torta fue el empate 2-2, donde pierde la marca de Luis Felipe Maluenda al dejarlo cabecear libre.

Amor fue de los peores jugadores en Colo Colo

“Salta para abajo”, “que se despida del club”, “inocente” y “solo puedo pedirle que se retire, que entienda que no está al nivel” fueron algunos de los mensajes que dejaron contra el zaguero argentino, que ya el año pasado había dejad el club, pero volvió tras la salida de Maxi Falcón.

El tercer apuntado fue Javier Correra, quien retornó tras una lesión muscular y se perdió un gol solo abajo del arco, tras pase de Lucas Cepeda. Por lo mismo fue ola de críticas.

“Seamos honestos, en cualquier equipo medianamente serio sería suplente, como lo fue en Racing o en Estudiantes”, “se perdió al menos 3 goles y no corrió una pelota ni aguantó nada” y “es incapaz de hacer goles regalados”.