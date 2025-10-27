La frase de Fernando Ortiz que colmó la paciencia en los hinchas de Colo Colo: “Seguimos sumando…”

Colo Colo no logra encontrar el rumbo en este 2025. El Cacique ahora dejó tres puntos de oro que lo ubican lejos de copas internacionales. La remontada de Deportes Limache sacó a relucir todas las falencias que tiene al equipo a los tumbos.

Sin embargo, Fernando Ortiz trató de sacar al limpio lo positivo de la jornada en el Estadio Nacional. “Hacer un análisis rápido en mi cabeza cuesta. De la forma que se da el partido, hay mucha frustración. De parte mía y de los jugadores… El tiempo se acorta para clasificar a una copa, pero aún estamos a tiempo de poder revertirlo”, expresó el entrenador trasandino.

Pero sus frases terminaron por colmar la paciencia de la parcialidad alba. Tras el pitazo final ya se hizo sentir su malestar con el plantel. Pero tras escuchar sus frases en el empate 2-2 ante Limache, la paciencia prácticamente se agotó.

“Se nos escapan dos puntos importantísimos pero seguimos sumando. El equipo que yo quiero, se ve. Hay que sostenerlo. El equipo de lo que conocí a lo que es el día de hoy, tiene una evolución”, recalcó. Lo que transformó a Ortiz en uno de los temas más comentados y que los hinchas de Colo Colo exigen un cambio radical para evitar un nuevo papelón en el año de centenario.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Para peor, el Cacique ahora queda octavo con 35 unidades. El rendimiento de Fernando Ortiz se queda en el 33%. El tema es que cuando asumió Colo Colo era noveno, es decir solo ha alcanzado a escalar un puesto.

Ahora a los albos solo le quedan cinco partidos para finalizar la temporada. La próxima fecha el 1 de noviembre deberá visitar a Ñublense.

Luego el 8/11 recibe a Unión Española, y tras las votaciones presidenciales vuelve a ser local ante Unión La Calera el 23/11. El torneo cierra contra Cobresal el 30 de noviembre de forastero y finalmente el 7 de diciembre en el Monumental ante Audax Italiano.