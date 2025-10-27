Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

La frase de Fernando Ortiz que colmó la paciencia en los hinchas de Colo Colo: “Seguimos sumando…”

El DT del Cacique intentó sacar lo positivo tras el paupérrimo empate ante Deportes Limache y que lo aleja de la Copa Sudamericana.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Ortiz sigue perdiendo terreno en Colo Colo
© PHOTOSPORTOrtiz sigue perdiendo terreno en Colo Colo

Colo Colo no logra encontrar el rumbo en este 2025. El Cacique ahora dejó tres puntos de oro que lo ubican lejos de copas internacionales. La remontada de Deportes Limache sacó a relucir todas las falencias que tiene al equipo a los tumbos. 

Sin embargo, Fernando Ortiz trató de sacar al limpio lo positivo de la jornada en el Estadio Nacional. “Hacer un análisis rápido en mi cabeza cuesta. De la forma que se da el partido, hay mucha frustración. De parte mía y de los jugadores… El tiempo se acorta para clasificar a una copa, pero aún estamos a tiempo de poder revertirlo”, expresó el entrenador trasandino. 

¿Mismo criterio? Sebastián Vegas sufre nueva expulsión y obliga a cambiar esquema en Colo Colo

ver también

¿Mismo criterio? Sebastián Vegas sufre nueva expulsión y obliga a cambiar esquema en Colo Colo

Pero sus frases terminaron por colmar la paciencia de la parcialidad alba. Tras el pitazo final ya se hizo sentir su malestar con el plantel. Pero tras escuchar sus frases en el empate 2-2 ante Limache, la paciencia prácticamente se agotó. 

Se nos escapan dos puntos importantísimos pero seguimos sumando. El equipo que yo quiero, se ve. Hay que sostenerlo. El equipo de lo que conocí a lo que es el día de hoy, tiene una evolución”, recalcó. Lo que transformó a Ortiz en uno de los temas más comentados y que los hinchas de Colo Colo exigen un cambio radical para evitar un nuevo papelón en el año de centenario. 

¿Cuándo juega Colo Colo?

Para peor, el Cacique ahora queda octavo con 35 unidades. El rendimiento de Fernando Ortiz se queda en el 33%. El tema es que cuando asumió Colo Colo era noveno, es decir solo ha alcanzado a escalar un puesto. 

“Nosotros tenemos…”: Popín Castro le da una lección al millonario plantel de Colo Colo

ver también

“Nosotros tenemos…”: Popín Castro le da una lección al millonario plantel de Colo Colo

Ahora a los albos solo le quedan cinco partidos para finalizar la temporada. La próxima fecha el 1 de noviembre deberá visitar a Ñublense. 

Publicidad

Luego el 8/11 recibe a Unión Española, y tras las votaciones presidenciales vuelve a ser local ante Unión La Calera el 23/11. El torneo cierra contra Cobresal el 30 de noviembre de forastero y finalmente el 7 de diciembre en el Monumental ante Audax Italiano.

Lee también
Multicampeón con Colo Colo les enrostra que tiene "miedo a perder"
Colo Colo

Multicampeón con Colo Colo les enrostra que tiene "miedo a perder"

El furioso reclamo de los hinchas de Colo Colo tras nuevo papelón
Colo Colo

El furioso reclamo de los hinchas de Colo Colo tras nuevo papelón

Colo Colo se resigna a asumir fracaso Centenario "Debemos..."
Colo Colo

Colo Colo se resigna a asumir fracaso Centenario "Debemos..."

Pronósticos Atlético Mineiro vs Independiente del Valle: se define el primer finalista de la Copa Sudamericana
Apuestas

Pronósticos Atlético Mineiro vs Independiente del Valle: se define el primer finalista de la Copa Sudamericana

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo