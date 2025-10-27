¿Mismo criterio? Sebastián Vegas sufre nueva expulsión y obliga a cambiar esquema en Colo Colo

Colo Colo supera momentáneamente a Deportes Limache por la cuenta mínima en el Estadio Nacional. El Cacique tiene la ventaja tras anotación de Claudio Aquino con certero cabezazo en el minuto 17’. Sin embargo, el encuentro cambió totalmente con las expulsiones que se avecinaron minutos más tarde.

El primero en ver la tarjeta roja fue Jonathan Andía que en su intento por recuperar el balón, le metió un planchazo al tobillo de Marcos Bolados. En una jugada similar a la de Gary Medel contra Lucas Di Yorio, y que justamente tuvo el mismo resultado: Diego Flores tuvo que ir al VAR para confirmar la roja en el 34’.

Todo parecía que Colo Colo se encaminaba tranquilamente a lo que sería el complemento. Pero la superioridad numérica duró apenas cuatro minutos. Es que en un contragolpe del “Tomáte Mecánico”, el defensa Sebastián Vegas le dio un manotazo a Daniel Castro.

El planchazo de Andía y que provocó la roja tras revisión del VAR

“Popín” cayó al suelo y el “Gendarme” no titubeó: segunda amarilla y Colo Colo quedó con un hombre menos cuando mejor jugaba en el Estadio Nacional. Lo que fue celebrado prácticamente como un gol por el entrenador Víctor Riveros. Mientras que otros aludieron a la irrevocable ley de compensación.

El cambio de esquema de Colo Colo

Por contraparte, Fernando Ortiz tuvo que mover rápidamente la banca y reordenar la defensa. Lo que provocó el cambio de esquema en Colo Colo. Ya sin Sebastián Vegas, el entrenador argentino decidió privilegiar el orden táctico y decidió sacar un volante.

El damnificado fue Víctor Felipe Méndez que tuvo que dejar su lugar por Jonathan Villagra en el minuto 44. De esta forma el Cacique rearmó su defensa de cara al complemento.

Aunque suma una nueva baja para el partido de la próxima fecha ante Ñublense en Chillán y que será clave para seguir con aspiraciones para meterse en copas internacionales.

