Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

¿Mismo criterio? Sebastián Vegas sufre nueva expulsión y obliga a cambiar esquema en Colo Colo

El defensa del Cacique recibió la doble amonestación y tuvo que dejar la cancha antes del final del primer tiempo.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Vegas recibió la doble amonestación y dejó a Colo Colo con uno menos
© CapturaVegas recibió la doble amonestación y dejó a Colo Colo con uno menos

Colo Colo supera momentáneamente a Deportes Limache por la cuenta mínima en el Estadio Nacional. El Cacique tiene la ventaja tras anotación de Claudio Aquino con certero cabezazo en el minuto 17’. Sin embargo, el encuentro cambió totalmente con las expulsiones que se avecinaron minutos más tarde. 

El primero en ver la tarjeta roja fue Jonathan Andía que en su intento por recuperar el balón, le metió un planchazo al tobillo de Marcos Bolados. En una jugada similar a la de Gary Medel contra Lucas Di Yorio, y que justamente tuvo el mismo resultado: Diego Flores tuvo que ir al VAR para confirmar la roja en el 34’.

Mueven a la Garra Blanca en el Estadio Nacional para el partido contra Limache: ¿Qué pasó?

ver también

Mueven a la Garra Blanca en el Estadio Nacional para el partido contra Limache: ¿Qué pasó?

Todo parecía que Colo Colo se encaminaba tranquilamente a lo que sería el complemento. Pero la superioridad numérica duró apenas cuatro minutos. Es que en un contragolpe del “Tomáte Mecánico”, el defensa Sebastián Vegas le dio un manotazo a Daniel Castro. 

El planchazo de Andía y que provocó la roja tras revisión del VAR

El planchazo de Andía y que provocó la roja tras revisión del VAR

“Popín” cayó al suelo y el “Gendarme” no titubeó: segunda amarilla y Colo Colo quedó con un hombre menos cuando mejor jugaba en el Estadio Nacional. Lo que fue celebrado prácticamente como un gol por el entrenador Víctor Riveros. Mientras que otros aludieron a la irrevocable ley de compensación. 

El cambio de esquema de Colo Colo

Por contraparte, Fernando Ortiz tuvo que mover rápidamente la banca y reordenar la defensa. Lo que provocó el cambio de esquema en Colo Colo. Ya sin Sebastián Vegas, el entrenador argentino decidió privilegiar el orden táctico y decidió sacar un volante.  

Publicidad

El damnificado fue Víctor Felipe Méndez que tuvo que dejar su lugar por Jonathan Villagra en el minuto 44. De esta forma el Cacique rearmó su defensa de cara al complemento. 

Tweet placeholder

Aunque suma una nueva baja para el partido de la próxima fecha ante Ñublense en Chillán y que será clave para seguir con aspiraciones para meterse en copas internacionales.

Publicidad
Lee también
Ortiz pasa la guadaña: Los cuatro cortados para el Colo Colo 2026
Colo Colo

Ortiz pasa la guadaña: Los cuatro cortados para el Colo Colo 2026

Los valiosos millones que Colo Colo se ahorra con los cortados de Ortiz
Colo Colo

Los valiosos millones que Colo Colo se ahorra con los cortados de Ortiz

Ortiz pasa la podadora: otros tres jugadores no siguen en Colo Colo
Colo Colo

Ortiz pasa la podadora: otros tres jugadores no siguen en Colo Colo

Tabla de posiciones: ¿A cuánto quedó Colo Colo de las copas?
Colo Colo

Tabla de posiciones: ¿A cuánto quedó Colo Colo de las copas?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo