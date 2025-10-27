Tras 19 años: El motivo que obliga a Colo Colo a jugar en el Estadio Nacional contra Deportes Limache

Colo Colo es el encargado de cerrar la fecha 25 ante Deportes Limache. El elenco dirigido por Fernando Ortiz tiene la obligación de sumar para seguir soñando con copas internacionales. Encuentro que contará con un particular detalle ya que se disputará en el Estadio Nacional.

El Cacique tiene 34 unidades y es octavo en la tabla de posiciones. Sin embargo, el último cupo lo tiene Cobresal con 41 puntos, por lo que el Cacique está obligado a ganar para no ceder terreno en la recta final del torneo.

“Es un rival que si bien posicionalmente no está igual a nosotros, nosotros tenemos que jugar de la misma manera que lo hemos hecho con los rivales anteriores. Va a ser importante estar concentrado, saber que es una final y estamos obligados a sumar”, enfatizó el DT trasandino de los albos.

¿Porqué Colo Colo juega en el Estadio Nacional?

Colo Colo será local ante Deportes Limache pero no lo hará en el Estadio Monumental. El Cacique se mueve varios metros y ahora será dueño de casa en el Estadio Nacional. Lo que se registra tras 19 años, y que trae malo recuerdos ya que la última vez fue en la final de Copa Sudamericana que se perdió ante Pachuca.

Así las cosas, el cambio que no pasó desapercibido por los hinchas y ahora tiene un particular motivo: el estado de la cancha por la seguidilla de conciertos. Es que durante el mes de octubre ya estuvo Kendrick Lamar e Imagine Dragons.

Ante esto, se decidió privilegiar la recuperación del campo de juego para las últimas fechas y así utilizar el Nacional que está “libre” tras el Mundial Sub 20 y que la U no lo utilizó en la reciente jornada.

“No deja de ser muy importante para nosotros. Si bien jugamos de local, jugamos en el Estadio Nacional. El apoyo de los hinchas será fundamental para que se sienta esa pasión que genera la institución”, complementó Ortiz que dirigirá su primer partido en el Coloso de Ñuñoa.