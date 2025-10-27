Por una necesaria victoria. Colo Colo no puede dejar pasar más puntos en lo que resta de la Liga de Primera si quiere jugar torneos internacionales la próxima temporada, por ello se hace fundamental conseguir la victoria y romper la mala racha ante Deportes Limache.

Luego de una semana más que agitada, a raíz de los dos días de descanso tras la derrota ante Coquimbo Unido, el viaje de Arturo Vidal a Brasil y la ausencia por razones personales del técnico Fernando Ortiz, el enfoque en el Cacique se centra en lo futbolístico.

Para ello, y en busca de sumar con urgencia tres puntos, Colo Colo ya confirmó su formación titular para enfrentar a Limache, la cual si se compara con el equipo que cayó ante el líder del Torneo Nacional, sólo habrá un cambio, que será en la defensa.

El cambio en la oncena titular de Colo Colo ante Limache

Mientras que en el arco se mantendrá Fernando De Paul en desmedro del canterano Eduardo Villanueva, en la defensa la única modificación que realizará el técnico Ortiz será el ingreso de Sebastián Vegas en lugar de Jonathan Villagra. El resto de esa zona se mantiene.

En el mediocampo, Colo Colo no volverá a tener disponible a su capitán Esteban Pavez, por decisión técnica, por lo que en esa zona serán titulares Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez, por lo que seguirá en la banca como opción Tomás Alarcón.

Mientras que en la delantera, todavía no estará a disposición el argentino Javier Correa, y como no hay confianza en el esperpento de Salomón Rodríguez, Ortiz volverá a experimentar con Marcos Bolados en el centro del ataque y con Claudio Aquino de extremo izquierdo.

¿Cuál es la formación del Cacique?

Así las cosas, Colo Colo salta al gramado del Estadio Nacional con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en delantera.

Mientras que en la banca de suplentes estará el arquero Eduardo Villanueva; los defensores Vicente Campos y Jonathan Villagra; el volante Tomás Alarcón; más los delanteros Javier Correa, Salomón Rodríguez y Leandro Hernández.

