Coquimbo Unido vs Colo Colo: sigue el minuto a minuto por la Liga de Primera 2025

El gran puntero del fútbol chileno recibe a los albos, el único equipo que ha podido lograrlo en una temporada que pintan para campeones.

Por Cristián Fajardo C.

Colo Colo es el único equipo que ha derrotado a Coquimbo en el torneo.
El partido de la fecha 24 de la Liga de Primera 2025 tiene toda la atención puesta en el duelo entre Coquimbo Unido vs Colo Colo, en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.

El puntero quiere consolidar su campaña venciendo en su casa al único equipo que ha logrado derrotarlo en toda la temporada, por lo que promete ser un duelo que saque chispas en el norte del país.

Por otra parte, los dirigidos por Fernando Ortiz se juegan todas sus cartas para escalar en la tabla de posiciones, de manera de posicionar a Colo Colo en un torneo internacional, tras una campaña para el olvido en el centenario.

Coquimbo Unido busca consolidar su ventaja ante Colo Colo en el camino al título. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Revisa el minuto a minuto:

Los hinchas de Coquimbo presentes

El DT de Coquimbo adelanta el partido

Esteban González, el técnico de Coquimbo Unido adelantó el duelo contra Colo Colo en TNT Sports: "Bien enfrentamos cada partido como si fuera el último, no sacamos ningún tipo de cuenta, nos hemos preparado de buena forma y para competir ante un gran rival"

Así está el estadio en Coquimbo

El factor Zavala

Cristián Zavala es una de las principales cartas que tiene Coquimbo Unido, quien en el primer semestre era parte del plantel de Colo Colo.

Los hinchas en casa

Los hinchas de Coquimbo Unido ya repletan el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde esperan por Colo Colo.

Formación Coquimbo Unido

Formación confirmada de Colo Colo

La tarde de Marcos Bolados

Colo Colo ha sido el único equipo que logró derrotar, por el momento, a Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025, en una tarde mágica para Marcos Bolados quien marcó los dos goles del 2-0 en el estadio Monumental.

Gran aforo

Coquimbo está muy expectante con la campaña de su equipo, por lo que hubo mucho interés en comprar entradas para el duelo ante Colo Colo, el que tendrá un aforo de 15.200 espectadores en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.

Posible formación de Coquimbo

Diego Sánchez en portería; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández y Juan Cornejo en defensa; Sebastián Galani, Matías Zepeda en el mediocampo; Cristián Zavala, Matías Palavecino, Sebastián Cabrera y Cecilio Waterman en el frente de ataque.

¿Cortado para siempre?

El técnico Fernando Ortiz tuvo una sorpresa en la citación: dejó fuera a Esteban Pavez, lo que enciende alarmas con el capitán de los albos y su real importancia en este nuevo proceso.

Posible formación de Colo Colo

Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en delantera.

Tabla de posiciones

Revisa cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025, con Coquimbo Unido en lo más alto de la clasificación: ¿Qué pasa con Colo Colo?

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Coquimbo y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Coquimbo Unido juegan este domingo 19 de octubre, desde las 12:30 hrs. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la Fecha 24 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Bienvenidos Redgoleros

El gran partido de la fecha tendremos esta jornada en Redgol, donde Coquimbo Unido recibe a Colo Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. No te pierdas todos los detalles en este seguimiento minuto a minuto.

