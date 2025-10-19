El partido de la fecha 24 de la Liga de Primera 2025 tiene toda la atención puesta en el duelo entre Coquimbo Unido vs Colo Colo, en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.

El puntero quiere consolidar su campaña venciendo en su casa al único equipo que ha logrado derrotarlo en toda la temporada, por lo que promete ser un duelo que saque chispas en el norte del país.

Por otra parte, los dirigidos por Fernando Ortiz se juegan todas sus cartas para escalar en la tabla de posiciones, de manera de posicionar a Colo Colo en un torneo internacional, tras una campaña para el olvido en el centenario.

Coquimbo Unido busca consolidar su ventaja ante Colo Colo en el camino al título. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

ver también Colo Colo vs. Coquimbo: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Revisa el minuto a minuto: