Un nuevo revés en su pésimo 2025 sumó Colo Colo el pasado lunes, que no le pudo ganar a Deportes Limache por la Liga de Primera.

Los albos vencían con claridad por 2-0 a los limachinos, sin embargo, la visita se repuso en el estadio Nacional y terminó empatando 2-2 con un gol en el tiempo agregado.

El empate le cayó pésimo al Cacique, que se enreda en su deseo de clasificar al menos a la Copa Sudamericana, porque está a lejanos seis puntos del objetivo.

Arturo Vidal piensa en el retiro

Arturo Vidal habló en el marco del avant premiere de la película Eterno, donde le preguntaron por su futuro y sus sueños, sorprendiendo a todos, ya que no está seguro de seguir en Colo Colo.

“Espero ganar la Libertadores con Colo Colo, pero vamos a ver, cada vez se complica más, hay países con más presupuesto, más avanzados, pero trabajando fuerte y firme se puede lograr. Hay que prepararse”, dijo el King.

Arturo Vidal jugando ante Limache.

Luego, habló de una posible partida del club: “no sé mi futuro, el tiempo lo dirá, me siento bien y estoy feliz. Pienso en el día a día. El tiempo dirá dónde me retiraré“.

Arturo Vidal tiene la opción de renovar automáticamente con Blanco y Negro para 2026, situación que aún no se ha materializado.

¿Cuándo y a qué hora juega Ñublense vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido de Ñublense vs Colo Colo por la Liga de Primera será este sábado 1 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

