Colo Colo

Esteban Pavez rompe el silencio y responde sobre su eventual salida de Colo Colo: “Mi enfoque…”

El volante, que no es tenido en cuenta por Fernando Ortiz, habló acerca de la opción de partir del Cacique a fin de año.

Por Carlos Silva Rojas

Esteban Pavez habló de su momento en Colo Colo.
La temporada 2025 para Colo Colo es un desastre y este lunes sumó un nuevo fracaso, porque no le pudo ganar a Deportes Limache y no avanza en la Liga de Primera.

El equipo de Fernando Ortiz es una lágrima. Le estaba ganando por 2-0 al modesto elenco tomatero en el estadio Nacional y terminó empatando 2-2, por lo que está a seis puntos de la clasificación a la Copa Sudamericana.

Uno de los que perdió terreno desde la llegada del Tano fue Esteban Pavez, quien está totalmente cortado y no va ni a la banca en el cuadro Popular, algo que tiene intranquilo al volante.

Esteban Pavez responde a la opción de salir de Colo Colo a Coquimbo

Al no ser tenido en cuenta en Colo Colo empieza a sonar fuerte la opción de que Pavez salga del club y una chance que apareció fue Coquimbo Unido, que en 2026 jugará la Copa Libertadores.

Esteban Pavez dio la cara tras sus no citaciones y respondió a la pregunta sobre la opción de ir al cuadro Pirata en 2026.

“(Sonríe) No tengo idea, no veo redes sociales, mi enfoque es entrenar y estar en la citación. Tengo contrato un año más y soy feliz y agradecido de estar en Colo Colo”, dijo el Huesi.

Esteban Pavez no es considerado por Fernando Ortiz en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“A lo mejor a nadie le gustaría estar en momentos así, pero yo amo esta institución, me ha dado todo y en las malas quiero estar más que nunca”, remató.

Colo Colo este sábado tiene una nueva final ante Ñublense y no está clara la presencia de Esteban Pavez en la visita a Chillán.

¿Cuándo y a qué hora juega Ñublense vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido de Ñublense vs Colo Colo por la Liga de Primera será este sábado 1 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

