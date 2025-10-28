Una situación digna de chascarro de televisión vivió la delegación de Colo Colo, en su plantel de Proyección y la Sub 18, que se dirigía a Iquique para jugar en la jornada del miércoles.

Todos partieron rumbo al aeropuerto en la comuna de Pudahuel con las pilas bien cargadas, aunque todo cambió cuando llegaron y se dieron cuenta que todos los pasajes estaban malos.

Así lo explicó el periodista Cristián Alvarado de la radio ADN, quien entregó detalles de una insólita situación que explica cómo se lleva adelante el fútbol chileno.

“Siempre pasa algo. Colo Colo Proyección y la Sub 18 jugaba mañana en Iquique, pero en este momento toda la delegación viene llegando al estadio Monumental”, explicó.

Los juveniles de Colo Colo tuvieron que volver al Monumental. Foto: Colo Colo.

¿Qué pasó con las juveniles de Colo Colo en el aeropuerto?

Hasta ese momento el relato iba normal, pero la explicación de por qué se devolvieron desde el aeropuerto al estadio Monumental es para que uno quede como que le toman el pelo.

“Llegaron al aeropuerto y se encontraron con que los pasajes de toda la delegación decían hoy de Iquique a Santiago y no de Santiago a Iquique“, explicó el reportero.

“Tenían todas las reservas, esta es culpa de la ANFP, existe un comunicado interno. Pero tuvo que volver toda la delegación, jugadores, cuerpos técnicos, médicos y utileros, se encontraron que los pasajes estaban cambiados”, detalló.

Una situación que hace que, en este caso, Colo Colo, pierda mucho dinero en su organización: “Me comuniqué con funcionarios, que están al tanto de todo, me dicen que es un papelón. alimentación, colación, el bus, reserva de hotel, todo eso se fue al carajo”.

