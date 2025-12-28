Deportes Limache tuvo una dura temporada donde estuvo muy cerca de perder la categoría remontando en las fechas finales. Ante esto, el Tomate Mecánico busca con todo reforzarse para la próxima temporada y para ello ficharon a un experimentado volante que fue campeón con Universidad Católica y Colo Colo.

César Fuentes, quien jugó la temporada 2025 junto a Iquique descendiendo a Primera B, aseguró su estadía en la división de honor del fútbol chileno oficializando su llegada al club. “Es el quinto refuerzo de Deportes Limache para la temporada 2026”, escribió el equipo en sus redes sociales.

Los refuerzos de Limache

El argentino Gonzalo Sosa, que jugó recientemente en Ñublense también fue oficializado como refuerzo, al igual que Facundo Marín, cuyo último club fue Central Córdoba de Argentina, el paraguayo Ramón Martínez, que viene de jugar en Paysandu de Brasil, y Joaquín Montecinos, jugador chileno que disputó la reciente temporada en O’Higgins.

Asimismo, el club ha renovado a figuras como Augusto Aguirre, Misael Llantén, Alfonso Parot y Danilo Catalán.

Mientras que Matías Bórquez, Nelson Da Silva, Daniel Castro, Carlos Morales, Luis Felipe Maluenda, Felipe Fritz, Fernando Abarzúa y Josué Ovalle tienen contrato vigente con el club.

La carrera de César Fuentes

El volante de 32 años comenzó su carrera en O’Higgins el año 2011, para luego pasar el 2015 a Universidad Católica, club con el que obtuvo el tetracampeonato, además de coronarse dos veces campeón de la Supercopa de Chile.

César Fuentes jugará en Limache la temporada 2026. Dragomir Yankovic/Photosport

El 2020 pasó a Colo Colo, donde estuvo hasta el 2024, levantando junto a los albos dos títulos de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopas de Chile. El 2025 se sumó a Deportes Iquique, club que terminó descendiendo a Primera B.

