El mercado de fichajes de Colo Colo para confeccionar el plantel de 2026 se vislumbra con tareas arduas, incluida la necesidad de definir el tema de Fernando Ortiz y su continuidad. Sabido es que el DT argentino no cumplió el objetivo de clasificar a un torneo internacional.

Las dos ocasiones que tuvo el Cacique para abrochar su boleto a la Copa Sudamericana fueron un despilfarro. Una más de las vergüenzas de un plantel que, al menos en 2025, se acostumbró a acumular un fracaso tras otro. El último fue esa caída ante Audax Italiano en el estadio Monumental con todo el panorama a favor.

En ese contexto, esta semana será clave para Ortiz, quien llegó al Eterno Campeón precedido de números funestos en el Santos Laguna de México. Por ende, desde el Bloque Vial ya empiezan a olfatear cuál será el desenlace del estratego de 47 años que se declara un admirador acérrimo de Ricardo Gareca.

Fernando Ortiz sabe que su ciclo puede terminar, pero también seguir. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por el momento, Ortiz abordó un vuelo a Argentina y esperará allí por el dictamen final de la plana mayor de la concesionaria. Y en la facción opositora ya huelen aroma a salida en Pedrero. La teoría que tienen en el Bloque Vial es que Aníbal Mosa optará por sacar al Tano para dejar una especie de culpable expuesto al público.

Mercado: parte de Blanco y Negro vislumbra la salida de Ortiz en Colo Colo

Otra de las cosas que debe resolver Colo Colo en el mercado de fichajes es la continuidad de Arturo Vidal, quien mostró una distancia con Ortiz y reveló que hay charlas pendientes a pesar de que su millonario contrato se renovó automáticamente por una cláusula que había estipulada.

Quedó claro que la relación entre Vidal y el Tano no es la mejor. Por si eso fuera poco, el preparador físico del King se sumó a las críticas para el entrenador argentino, quien también apostó por cortar del equipo a Esteban Pavez. Evidentemente, su relación con el Huesi tampoco es la mejor.

Esteban Pavez y Fernando Ortiz tienen una relación tirante en Colo Colo. (Andrés Piña/Photosport).

Todo eso se determinará este miércoles 10 de diciembre a contar de las 16 horas, pero en el bloque contrario al presidente de ByN ya sienten el hedor de cambios e inestabilidad. El tiempo dirá si tenían el olfato afinado. O si deben trabajar en la detección de olores…

Así quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo terminó en el 8° lugar su participación en la Liga de Primera 2025. Es decir, fuera de todos los puestos clasificatorios a copas internacionales.