Jaime García tuvo un final de temporada con un festejo en Huachipato, pues de manera algo inesperado el elenco acerero ganó la Copa Chile tras superar a Deportes Limache en una tanda de penales. El postrero gol de Carlo Villanueva permitió estirar la definición a los lanzamientos desde los 12 pasos.

Ahí se lució el portero uruguayo Rodrigo Odriozola, quien al igual que había hecho en Ñublense, levantó un trofeo de la mano de García. Aunque en aquel momento, la campaña 2020, había sido para ganar la Primera B del fútbol chileno. “Fue todo vibrante, todo lo que hicimos durante el año en la Copa Chile”, le dijo García a RedGol.

El DT oriundo de Cartagena atendió el llamado de nuestro querido Paulo Flores para analizar esta consagración. “Dimos responsabilidad a los dos torneos, cumplimos llegar a la final. Sentimos que se nos estaba escapando, esperábamos buscar el error, ellos estaban defendiendo muy bien”, describió sobre el duelo ante el Tomate Mecánico.

Jaime García habla con Gastón Fauré de TNT Sports. (Jorge Loyola/Photosport).

Agregó que “el contexto que se dio fue extraño, siempre esperamos meternos a la Sudamericana. Nos faltó campeonato, cometimos muchos errores de visita. Todo lo que se dio durante el año, poder seguir en copas internacionales por la Copa Chile no tiene precio”.

“Una final ganada con mi madre, mi familia, toda la gente que fue, más de 32 buses. Ellos no tenían esta copa, los sacrificios se recompensan con esto. Limache hizo una muy buena copa y nosotros también. Es merecida completamente”, manifestó el ex DT de Santiago Wanderers, quien terminó su temporada y quedó en libertad de acción del Huachi.

Jaime García celebra la Copa Chile que ganó Huachipato por primera vez en su historia. (Andres Pina/Photosport).

Y hubo varios motivos para sacar sonrisas. “El juvenil sub 21 o la regla, acá la vas a poder utilizar naturalmente. Ahora tienes, con estos 50 partidos. Son tres torneos, tres ruedas, Copa Chile y un formato diferente. Ahora se pueden ocupar los chicos naturalmente”, dijo Jaime García por las reformas de la temporada 2026 en el fútbol chileno.

“Habrá que dosificar cargas en algunos momentos y más allá de la regla, habrá que colocarlos por darle la posibilidad a los chicos. Trabajarlos en Copa Chile o los campeonatos que se hagan para ponerlos en el campeonato sin comprometer la regla”, expuso el popular Búfalo sobre los 1.890 minutos que exigen las bases.

Jaime García aborda el futuro de Huachipato tras ser campeón de Copa Chile

Por cierto, Jaime García también abordó su continuidad en Huachipato. Uno de los temas que la plana mayor del elenco de Talcahuano debe resolver en la ventana de traspasos. “Mi contrato finalizó, soy un técnico libre”, reconoció a RedGol el estratego.

“Ahora recién, ya pasando esto, me tengo que sentar con Hernán (Rosenblum). Para mí la mano es lo más importante, conversé algunas cosas que no fueron concretas. Pero el contrato para mí, primero voy a ver qué quieren y buscan. Y ver qué depara mi destino, pero la prioridad siempre la tiene Huachipato”, anticipó García.

Dio más pistas que dejaron entrever que seguirá en el Huachi. “Me gusta proyectarme en un club un rato. Obviamente que si hay algo tentador para mi futuro y es bueno, podría pensarlo. Pero me encantan los proyectos como este, donde me puedo realizar como profesional y persona”, manifestó el ex DT de Deportes La Serena y Santiago Morning.

Jaime García le da indicaciones a Maicol León. (Andres Pina/Photosport).

“Son 12 jugadores que terminan su contrato. Los demás tienen que sentarse a conversar. Tienen que seguir un proyecto. Si sigo, debe haber algo relacionado con lo que me gusta. Dependerá mucho de lo que quieran traer, el presupuesto del club, lo que querrán gastar y que vaya de la mano con lo que pueda ir eligiendo”, fue la condición que fijó García para poner la firma nuevamente en la usina. El tiempo dirá…

Revisa la tanda de penales que Huachipato le ganó a Deportes Limache

Así quedó Huachipato en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Huachipato terminó cerca de los boletos internacionales en la Liga de Primera 2025, aunque su posición no le alcanzó. Pero jugará la Libertadores gracias a la consagración en la Copa Chile.