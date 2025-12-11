Un vendaval de emociones vivió el entrenador Jaime García durante la final de la Copa Chile, donde pasó de las tristezas y las lágrimas al éxtasis total luego del vibrante desenlace en Rancagua, que derivó en el triunfo de Huachipato por penales ante Limache.

Es que el oriundo de Cartagena vivió una “montaña rusa” en el Estadio El Teniente, donde pasó de incluso poner en duda su continuidad como técnico de los acereros para el 2026, a abrazarse furiosamente con sus futbolistas tras conquistar el trofeo.

Vivo retrato del sentir de Jaime García se vivió en la cancha, luego de consumarse la victoria de Huachipato, donde en conversación con TNT Sports no ocultó sus emociones, para pasar de recordar sus inicios a afirmar que ya no debe demostrar a nadie sus condiciones.

La emoción de Jaime García tras conquistar la Copa Chile

“Son sensaciones lindas. Te hacen mucho recuerdo desde que uno empezó, y termina ahora. Ha sido un camino largo, durísimo, y dentro de ese camino te dicen ‘¿podrá? ¡no tiene esto, esto otro! Son tonteras'”, fue lo primero que esgrimió el estratega.

En esa línea, Jaime García agrega que “es la felicidad que marca a un club. Está mi vieja. Se lo agradezco a Dios. He pasado por equipos que siempre he dejado algo. Y en una vuelta larga, donde no tienes representante, pero esto es lo que yo quiero, esto me va a crecer como persona”.

“Todo tiene su comienzo. No le tengo que demostrar nada a nadie, no me interesa. La idea es ir dejando huellas. Es un pasito más en mi carrera”, puntualizó el DT de Huachipato, para luego saludar a “mi Cartagena querido, que va para todos ellos, a mi población Parque Miraflores, a todo el litoral central, soy uno de los embajadores de ellos”.

¿Cuántos títulos tiene el estratega en su carrera?

La Copa Chile 2025 con Huachipato es el segundo campeonato que consigue Jaime García en su carrera, pues su primera corona fue con Ñublense en la campaña de Primera B en el 2020, durante la pandemia. Además, como jugador ganó la Liga de Ascenso con Deportes Melipilla en 2006.

