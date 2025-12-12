Colo Colo femenino continúa celebrando que son tetracampeonas del fútbol chileno, pero en medio de los festejos y junto a la llegada de fin de año, algunas jugadoras fueron notificadas con su salida del club.

Son seis las albas que no continúan el 2026: Fernanda Hidalgo, Fabiana Yantén, Isabelle Kadzban y Nicole Gutiérrez, pero ojo porque otras dos jugadoras que estaban a préstamo en otros clubes tampoco continuarán.

Triste despedida de Colo Colo Femenino

Ese es justamente el caso de Fernanda Ramírez, que este año defendió los colores de Universidad Católica, la zaguera central que representó a la UC durante esta temporada utilizó sus redes sociales para manifestar la pena que le provoca despedirse del conjunto popular.

A través de su cuenta de Instagram, Fernanda Ramírez escribió: “los años no pasan en vano, mis recuerdos en este club son de los más bonitos que me ha tocado vivir como futbolistas”, partía señalando.

La futbolista agregó: “si, también penas, porque el fútbol está lejos de ser solo alegrías, pero de mil emociones si que sabe”, agregó. Por otro lado, la defensora apuntó que: “llegué un 2022 con incertidumbre y un gran desafío personal, me despido un 2025, con un poco de nostalgia al ver la cancha y recordar los momentos vividos, pero feliz de habernos encontrado en el camino”, se despidió la jugadora para decirle adiós al Eterno Campeón.

Fernanda Ramírez se despidió en su cuenta de Instagram (Foto: captura)

