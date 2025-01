Colo Colo femenino sigue con las renovaciones en el plantel, como lo fue el anuncio de la capitana, Yanara Aedo, quien se mantiene en la temporada 2025.

Pero también hay bajas en el equipo de las albas, porque esta mañana, la defensora Fernanda Ramírez, utilizó sus redes sociales para despedirse del club.

Fernanda Ramírez no sigue en Colo Colo Femenino

Con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Ramírez, anunció su salida del club con el mensaje “Hasta siempre Colo Colo, muchas gracias por todo”, en la descripción de las fotos, comenzaba la despedida.

“Queridas y queridos hinchas, cuerpo técnico, compañeras y trabajadores del club, hoy me despido de Colo Colo para comenzar una nueva etapa en mi carrera. Quisiera agradecer a las personas que me dieron la bienvenida en el 2022 cuando llegué al club. En ese momento tenía claro que el objetivo era posicionar a Colo Colo nuevamente en lo más alto, lograr el título 14 y así poder volver a competir en una Copa Libertadores”, señaló en el texto de la primera foto.

Fernanda Ramírez celbrando con el último título de las albas – Foto: IG (@fenharam)

En la segunda publicación, la ex alba agradeció el cariño de los hinchas y repasó los objetivos que tenía con el cacique: “Me llevo recuerdos y momentos inolvidables de Colo Colo no tan solo como club, sino también de sus hinchas, como lo fue el récord de asistencia en el Estadio Monumental, un día histórico para el fútbol femenino chileno. La importancia de hacer lo que nos gusta, hacerlo con pasión, motivación y disciplina es, fue y será siempre lo más importante para mí. Me voy con los objetivos más que cumplidos con este club, tanto como jugadora, como también en la parte humana”.

Finalmente, Ramírez repasó los logros que obtuvo en Colo Colo y no descartó volver a encontrarse, en algún momento, con el cacique: “Lograr un tricampeonato es tremendo, por eso también agradezco el trabajo profesional de mis compañeras y de todos los que están detrás de esto. Fueron desafiantes y bonitos los tres años con ustedes. Espero que en otro momento nos volvamos a encontrar para escribir una nueva historia junto a Colo Colo y toda su gente. Gracias, por tanto. Con cariño, Fernanda Ramírez”.